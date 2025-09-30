Obavijesti

FOTO Vježbom do savršenstva: Fani Stipković pokazala zavidnu figuru i u trans bacila pratitelje

Naša poznata sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković, koja sa suprugom Fernandom Hierrom i sinom živi u Saudijskoj Arabiji, novom je objavom na Instagramu oduševila pratitelje. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju njezin aktivan i ispunjen obiteljski život u Rijadu.
"Sportski rujan, srce puno 💙", napisala je Fani uz galeriju fotografija. Na njima pozira u nekoliko sportskih kombinacija. | Foto: Fani Stipković/Instagram
