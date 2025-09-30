FOTO Vježbom do savršenstva: Fani Stipković pokazala zavidnu figuru i u trans bacila pratitelje

Naša poznata sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković, koja sa suprugom Fernandom Hierrom i sinom živi u Saudijskoj Arabiji, novom je objavom na Instagramu oduševila pratitelje. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju njezin aktivan i ispunjen obiteljski život u Rijadu.
"Sportski rujan, srce puno 💙", napisala je Fani uz galeriju fotografija. Na njima pozira u nekoliko sportskih kombinacija.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Tako Je Fani objavila fotografije na kojima pokazuje svoju zavidnu figuru u tirkiznom kompletu i elegantnoj teniskoj haljinici.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Fotografije je prikazuju tijekom vježbanja u teretani, kao i na padel terenu, gdje uživa u druženju s prijateljicama.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Najviše pažnje privukle su dirljive obiteljske scene. Na jednoj od fotografija Fani drži za ruku svog sinčića Nicholasa Valentina, koji nosi maleni dres s natpisom "Hierro" i brojem 4.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Fanin maleni sinčić promatra oca, legendarnog nogometaša Fernanda Hierru, tijekom igre.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Fani se s obitelji preselila u Rijad nakon što je njezin suprug preuzeo funkciju sportskog direktora nogometnog kluba Al Nassr.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Njezin fokus na zdrav život i tjelovježbu dobro je poznat, a ove fotografije samo potvrđuju da i u novom okruženju ostaje vjerna svojim navikama.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Objava dolazi nedugo nakon što je par proslavio drugu godišnjicu braka, a prizori ispunjeni sportom i obiteljskom srećom pokazuju idilu koju žive.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je u komentarima obasuli pozitivnim reakcijama i emotikonima. "Uživaj", "Super top" i brojni emotikoni srca samo su neki od komentara koji svjedoče o podršci koju dobiva.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Fani Stipković ovom je objavom još jednom dokazala kako uspješno balansira između obiteljskog života i strasti prema sportskom načinu života, inspirirajući mnoge svojim primjerom.
| Foto: Fani Stipković/Instagram
Foto Fani Stipković/Instagram