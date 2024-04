FOTOGALERIJA Prve zajedničke fotke Vlatke Pokos i njezinog devet godina mlađeg dečka!

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (54) nedavno se vratila u Hrvatsku, a otkrila je i da ponovno ljubi. Potvrdila nam je da ju je osvojio Većeslav Holjevac (45), bivši ragbijaš i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca. Par je sada pozirao zajedno u Makarskoj, a osmijehe nisu skidali s lica.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Zajedno su bili na konferenciji za medije na kojoj je najavljeno održavanje 'Europskog prvenstva u ragbiju 7'. Pokos je na konferenciji bila moderatorica.

Vlatka se za ovu prigodu odlučila za bijelo odijelo, a ispod je nosila zelenu košulju. Većeslav je nosio sako, plavu košulju i traperice. Prije nekoliko dana Vlatka Pokos potvrdila nam je da je ponovno zaljubljena.

- Je, je, istina je. U vezi smo. Dogodilo se prije dovoljno dugo vremena, ali ne želim ići u detalje. Dogodilo se i sretna sam - radosno nam je rekla Vlatka svojedobno.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Javio nam se tada i Većeslav pa nam ispričao kako je izgledao njegov prvi susret s Vlatkom.

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - pričao nam je Većeslav. Na to se, dodao je, ona simpatično nasmijala. Pitali smo ga je li taj dan bio petak, a on nam je nasmijano odgovorio: 'Ne, mislim da je neka nedjelja.' Iznenadio se koliko je Vlatka komunikativna i zabavna.