Vlatka Pokos otkrila nam je da opet ljubi, a sad pokazala kako uživa u 'najdražem društvu'...

Što ljubav čini!, pišu pratitelji bivšoj voditeljici i pjevačici Vlatki Pokos (54) na društvenim mrežama. Nakon što je otkrila da ponovno ljubi, i to Većeslava Holjevca, bivšeg ragbijaša i unuka istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, uživa. Provodi vrijeme u prirodi, u 'najdražem društvu'.

- Predivan dan na čarobnom Biokovu. Predivna naša domovina Hrvatska - poručila je Pokos uz video iz Parka prirode, u ponedjeljak.

Snimila je krajolik, konje... Divotu, kako su joj pisali pratitelji u komentarima.

Gdje je za to vrijeme bio njezin dragi, nije poznato.

- Zovu me ljudi, ha ha, odjeknulo je baš. Nije mi to neki teret niti mi je nešto lakše ili teže sad kad se javno zna. Mi smo svakako zajedno. Nije mi jasno zašto se ljudi toliko brinu oko mene i Vlatke, bolje da brinu tko će biti novi mandatar - priznao nam je ranije Većeslav.

Foto: Berislav Rožman/privatni album

Po prvi put otkrio je kako je izgledao njegov prvi susret s Vlatkom.

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - pričao nam je Većeslav. Na to se, dodao je, ona simpatično nasmijala. Pitali smo ga je li taj dan bio petak, a on nam je nasmijano odgovorio: 'Ne, mislim da je neka nedjelja.' Iznenadio se koliko je Vlatka komunikativna i zabavna.

Nazvali smo i Vlatku da čujemo njezine dojmove dan nakon objave nove ljubavi. Rekli smo joj da smo se čuli s njezinim dragim koji nam je opisao njihov prvi susret.

- Ne vjerujem da vam je to ispričao - smijala se Vlatka, pa otkrila kako se osjeća predivno.