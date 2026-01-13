FOTO Vrela Tea Tairović hladi se u moru na Maldivima: Pokazala je vitku figuru i bujne obline

Popularna srpska pjevačica Tea Tairović, koju mnogi zbog energičnih nastupa nazivaju i "balkanskom Shakirom", ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, razlog nisu novi hitovi ili najave koncerata, već serija fotografija s egzotičnog odmora na kojem, kako se čini, uživa punim plućima.
Pjevačica je na instagramu podijelila prizore s rajske lokacije, potvrdivši da se napokon odmara nakon iznimno uspješne poslovne godine.
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Tea pozira u bikiniju na pješčanoj plaži, okružena kristalno čistim tirkiznim morem i prepoznatljivim luksuznim bungalovima na vodi.
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Pjevačica se nalazi na dugo očekivanom medenom mjesecu na Maldivima sa svojim suprugom Ivanom Vardajem.
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Par se vjenčao u svibnju 2025. godine, no zbog Teinog pretrpanog rasporeda i brojnih obaveza, bračno putovanje morali su odgoditi sve do sada.
Foto: Instagram/Tea Tairovic
Iako trenutno puni baterije na drugom kraju svijeta, čini se da Tea već ima velike planove za 2026. godinu. U lipnju je očekuje prvi nastup u Bukureštu, a ranije je izrazila želju za snimanjem pjesama na grčkom jeziku.
