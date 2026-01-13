Obavijesti

Galerija

Komentari 3
MEDENI MJESEC

FOTO Vrela Tea Tairović hladi se u moru na Maldivima: Pokazala je vitku figuru i bujne obline

Popularna srpska pjevačica Tea Tairović, koju mnogi zbog energičnih nastupa nazivaju i "balkanskom Shakirom", ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, razlog nisu novi hitovi ili najave koncerata, već serija fotografija s egzotičnog odmora na kojem, kako se čini, uživa punim plućima.
FOTO Vrela Tea Tairović hladi se u moru na Maldivima: Pokazala je vitku figuru i bujne obline
Pjevačica je na instagramu podijelila prizore s rajske lokacije, potvrdivši da se napokon odmara nakon iznimno uspješne poslovne godine. | Foto: Instagram/Tea Tairovic
1/51
Pjevačica je na instagramu podijelila prizore s rajske lokacije, potvrdivši da se napokon odmara nakon iznimno uspješne poslovne godine. | Foto: Instagram/Tea Tairovic
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026