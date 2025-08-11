SVE STIGNE
FOTO Vruće ljeto Maje Šuput: objavila da se razvela, uživa sa Savršenim, pokazuje figuru
Naša popularna pjevačica Maja Šuput glavna je tema ovog ljeta. Prvo je početkom lipnja šokirala objavom kako se nakon 6 godina braka razvela od supruga Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma. Zatim su uslijedile vruće ljetne fotke na kojima pokazuje svoju savršenu figuru, koju nije krila ni u spotu za novu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Upravo ta pjesma, odnosno njen spot, bila je nova prekretnica u Majinom životu, budući da je prilikom snimanja zaiskrilo između nje i 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Iako se obostrana naklonost tada mogla pripisati glumi, Maja i Šime uskoro su više puta viđeni kako uživaju zajedno.