ZA AMERICAN EAGLE

FOTO Za reklamu je pozirala bez grudnjaka, a za burzu se Sydney morala upristojiti u trapericama

S holivudskih crvenih tepiha ravno na parket njujorške burze – Sydney Sweeney, jedna od najtraženijih glumica današnjice, u ponedjeljak je bila na Wall Streetu
American Eagle Outfitters at the NYSE in New York
Pridruživši se predsjedniku i izvršnom direktoru American Eagle Outfittersa, Jayu Schottensteinu, zvijezda serije "Euforija" imala je čast označiti početak trgovanja na otvaranju Wall Streeta. | Foto: Brendan McDermid
