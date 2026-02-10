FOTO Za reklamu je pozirala bez grudnjaka, a za burzu se Sydney morala upristojiti u trapericama

S holivudskih crvenih tepiha ravno na parket njujorške burze – Sydney Sweeney, jedna od najtraženijih glumica današnjice, u ponedjeljak je bila na Wall Streetu
Pridruživši se predsjedniku i izvršnom direktoru American Eagle Outfittersa, Jayu Schottensteinu, zvijezda serije "Euforija" imala je čast označiti početak trgovanja na otvaranju Wall Streeta.
Sve je počelo u srpnju 2025. godine, kada je American Eagle lansirao jesensku kampanju s dvosmislenim sloganom "Sydney Sweeney Has Great Jeans"
Igra riječi, koja se poigravala s izrazima "jeans" (traperice) i "genes" (geni), preko noći je postala viralna i kontroverzna
Dok je brend tvrdio da slavi samopouzdanje i dobar par traperica, dio javnosti protumačio je poruku potpuno drugačije. U kombinaciji s plavom kosom i plavim očima glumice, slogan je na društvenim mrežama pokrenuo lavinu optužbi za promicanje eugenike i bjelačke nadmoći, a neki su kritičari reklamu čak usporedili s "nacističkom propagandom".
Glumica se isprva nije oglašavala, što je samo pojačalo raspravu. Tek je kasnije u intervjuima priznala da ju je reakcija potpuno iznenadila i naglasila da ne podržava stavove koji su se vezali uz kampanju.
Ovakva se pojavila i dan prije, na filmskom festivalu u Santa Barbari.
Elegantna kombinacija naglasila je njezine obline i uski struk.
Sydney Sweeney nedavno je izbacila svoju liniju donjeg rublja SRYN. Sada su objavljene fotke koje je snimila u svrhu promocije svojih gaćica, grudnjaka, korzeta...
Tako je preuzela ulogu seksi kućanice, uskočila u svoje čipkasto donje rublje i bacila se na posao uređivanja okućnice... Savršena je to formula za seksi prizore
Rezala je ruže, skidala se...
Pokazala je kako joj stoje halteri, a na nekoliko je fotografija i 'zaplivala' u grmu ruža
Kako to kod prave vrtlarice biva, Sydney je skočila i na traktor kosilicu kako bi okućnicu dovela do savršenstva.
No samo rijetki su primijetili te detalje, pored bujne Sydney i njenoj seksi donjeg rublja.
Podsjetimo, glumica je debitirala sa svojom linijom donjeg rublja i dospjela na naslovnice nakon što su je vidjeli kako vješa grudnjake i gaćice na kultni znak Hollywood u Los Angelesu.
A na društvenim mrežama je pokazala i kako isprobava neke komade iz kolekcije.
Da je odradila vrhunski posao, dokazuje i činjenica da se kolekcija brzo rasprodala.
