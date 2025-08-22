Vrijeme? Njoj se samo naklonilo
FOTO Zaboravite na kišni dan! Ana Sasso u kupaćem kostimu popravlja temperaturu u trenu
Ovih dana bazen je dobio svoju zvijezdu, Anu Sasso. Nema tu prosječnih poza ni sigurnih izbora, bivša misica sjela je uz rub bazena u kupaćem kostimu retro uzorka koji ne trpi sramežljivost. Kosa lagano razbarušena, osmijeh tu, stav još jači. I dok bi mnogi u njezinim godinama birali mir i hlad, Ana je odabrala boje, energiju i kadar koji pokazuje da se sa 62 godine može izgledati i osjećati sjajno. A fanovi nisu štedjeli na komplimentima. 'Ikona', 'Ljepota koja traje', 'Vrijeme za nju je stalo', hvalili su je. U nastavku pogledajte još Aninih fotki koje su oduševile pratitelje