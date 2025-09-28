FOTO Zagreb dočekao premijeru filma 'Paviljon' redatelja Dine Mustafića: 'Tema je vrlo važna'

- Film je važan već zbog same činjenice što je tekst pisao Viktor Ivančić naš proslavljeni pisac i novinar iz Ferala, što ga je režirao izvanredni kazališni režiser Dino Mustafić i zato što je okupio puno poznatih velikih glumačkih imena te generacije i to je velika stvar. Velika je stvar i sadržaj filma tako da je otvorio Sarajevo film festival i imao je veliki uspjeh kod kritike i kod publike i nadam se da će sigurno biti značajan film i da će mnogi ljudi željeti da ga gledaju. Film točno pokazuje odnos prema starijim generacijama jer je izvrsno napisan i režiran i sve što takne Viktor Ivančić je na neki način angažirano, na neki način kritika nekih društvenih nepravilnosti u kojima živimo - rekao nam je Rade Šerbedžija koji u film tumači jednu od glavnih uloga. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL