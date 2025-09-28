FOTO Zagreb dočekao premijeru filma 'Paviljon' redatelja Dine Mustafića: 'Tema je vrlo važna'

U Zagrebu je u nedjelju održana premijera filma 'Paviljon' redatelja Dine Mustafića. Nakon što je otvorio 31. izdanje Sarajevo film festivala, ovaj nagrađivani film stigao je u kina diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Film donosi priču o grupi stanara staračkog doma koja se nakon godina zlostavljanja i ponižavanja odlučuje ne pobunu te naoružani različitim ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, a pritom osoblje uzimaju kao taoce te naposljetku ulaze i u sukob s vlastima. Film je nastao prema istoimenoj noveli Viktora Ivančića iz njegove zbirke Radnici i seljaci, a scenarij filma potpisuju Ivančić te književnik i kolumnist Expressa Emir Imamović Pirke.
Film je realiziran u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a glumačku postavu čine glumci iz čitave regije pa tako pobunu u filmu predvode Rade Šerbedžija (Anjelo) i Miralem Zupčević (Mojmir). Tu su još Zijah Sokolović, Ksenija Pajić, Mirjana Karanović, Jasna Diklić, Alban Ukaj, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Ermin Bravo...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Radili smo po scenariju Viktora Ivančića i taj je scenarij vrlo kvalitetan. Snimali smo u jednom napuštenom hotelu, atmosfera je bila sjajna, sve sjajna imena s ex jugoslavenskog prostora, i to je ono što je filmu dalo poseban nivo. Ima tu satire i crnog humora, ali ima i onih elemenata od kojih ti jednostavno ostane knedla u grlu - rekla nam je glumica Jasna Diklić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Kad me je Dino pozvao najprije sam mislila da me zove da glumim u predstavi, s obzirom na činjenicu da je on prvenstveno kazališni redatelj, a kada mi je rekao da je u pitanju film i da ima ulogu za mene bila sam posebno iznenđena i presretna. Snimali smo mjesec dana u Zenici i bilo je prekrasno, cijeli grad je nekako živio za film. Tema je izuzetno važna jer film govori o ljudima treće životne dobi i životu u domovima. Znam od dosta ljudi čiji su roditelji tamo da uvjeti nisu sjajni, da fali kadra, a ovaj film pokazuje malo drastičniju varijantu toga svega uz dozu crnog humora - rekla nam je Ksenija Pajić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Ovo je film koji ima prije svega ambiciju da sa širokim auditorijumom u kinodvoranama, na festivalima povede dijalog s publikom, otvori jedno važno društveno i političko pitanje o sistemu u kojem živimo i kako on marginalizira i diskriminira ljude treće životne dobi. Te su stvari revolucionarno izokrenuli Viktor Ivančić i Emir Imamović Pirke te stvorili priču o tome kako oni koji više nemaju što da izgube uzimaju pravdu u svoje ruke - rekao je redatelj Dino Mustafić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Film je važan već zbog same činjenice što je tekst pisao Viktor Ivančić naš proslavljeni pisac i novinar iz Ferala, što ga je režirao izvanredni kazališni režiser Dino Mustafić i zato što je okupio puno poznatih velikih glumačkih imena te generacije i to je velika stvar. Velika je stvar i sadržaj filma tako da je otvorio Sarajevo film festival i imao je veliki uspjeh kod kritike i kod publike i nadam se da će sigurno biti značajan film i da će mnogi ljudi željeti da ga gledaju. Film točno pokazuje odnos prema starijim generacijama jer je izvrsno napisan i režiran i sve što takne Viktor Ivančić je na neki način angažirano, na neki način kritika nekih društvenih nepravilnosti u kojima živimo - rekao nam je Rade Šerbedžija koji u film tumači jednu od glavnih uloga.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
