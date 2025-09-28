FOTO Zagreb dočekao premijeru filma 'Paviljon' redatelja Dine Mustafića: 'Tema je vrlo važna'

Obavijesti

U Zagrebu je u nedjelju održana premijera filma 'Paviljon' redatelja Dine Mustafića. Nakon što je otvorio 31. izdanje Sarajevo film festivala, ovaj nagrađivani film stigao je u kina diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Film donosi priču o grupi stanara staračkog doma koja se nakon godina zlostavljanja i ponižavanja odlučuje ne pobunu te naoružani različitim ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, a pritom osoblje uzimaju kao taoce te naposljetku ulaze i u sukob s vlastima. Film je nastao prema istoimenoj noveli Viktora Ivančića iz njegove zbirke Radnici i seljaci, a scenarij filma potpisuju Ivančić te književnik i kolumnist Expressa Emir Imamović Pirke.
Film je realiziran u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a glumačku postavu čine glumci iz čitave regije pa tako pobunu u filmu predvode Rade Šerbedžija (Anjelo) i Miralem Zupčević (Mojmir). Tu su još Zijah Sokolović, Ksenija Pajić, Mirjana Karanović, Jasna Diklić, Alban Ukaj, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Ermin Bravo... | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
