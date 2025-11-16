FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...

Kim Kardashian, Kaia Gerber i Ariana Grande samo su neke od slavnih ljepotica koje se povezuje s Peteom Davidsonom. Mnogi se često pitaju čime ih ovaj komičar, koji danas slavi 32. rođendan, uspijeva osvojiti...
Davidson i Carly Aquilino bili su skupa 2015. godine
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Davidson i Carly Aquilino bili su skupa 2015. godine |
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Davidson i Carly Aquilino bili su skupa 2015. godine
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
S Cazzie David počeo je vezu 2016. godine, a nakon što su par puta prekinuli i opet prohodali, 2018. su napokon rekli da je svemu došao kraj
| Foto: © Benkey/PRESS ASSOCIATION
'Jako sam sretan, ona je baš velika podrška', pričao je Pete 2017. o tadašnjoj djevojci
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
S popularnom pjevačicom Arianom Grande je imao turbulentnu vezu koja je brzo završila...
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Svega par tjedana nakon što su započeli vezu, Davidson i Grande su se zaručili u lipnju 2018. No, ljubav je trajala svega par mjeseci i razišli su se u listopadu
| Foto: PA
Davidson i Kate Beckinsale upoznali su se 2019. na Zlatnim globusima. Navodno je glumica njega čekala na tulumu poslije dodjele i nije htjela pričati ni sa kime osim s njime. Sve je trajalo par mjeseci...
| Foto: ETIENNE LAURENT/REUTERS
O ljubavi između Margaret Qualley i Davidsona počelo se pričati u kolovozu 2019. 'Vidjeli su se par puta i ona je baš uzbuđena', ispričao je tada izvor za Us Weekly
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Ali dva mjeseca kasnije - veza je pukla
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Kaia Gerber imala je 18 godina kada su ona i Pete započeli vezu 2019. godine. 'Da, zajedno su i pokušavaju se što manje zajedno pojavljivati u javnosti', rekao je izvor
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
Par mjeseci kasnije, u siječnju 2020. su prekinuli
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Phoebe Dynevor, zvijezda serije 'Bridgerton' i komičar su se počeli viđati na proljeće 2021. godine
| Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION
No ni ta veza nije potrajala dulje od nekoliko mjeseci
| Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION
Kim Kardashian i Davidson počeli su se pojavljivati skupa u javnosti nakon njenog gostovanja u SNL-u 2021.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
'Nasmijava ju i ona se osjeća dobro s njime', rekao je izvor kasnije za strane medije
| Foto: Instagram/Lauren Rose Goldberg
U kolovozu 2022. su prekinuli. 'Nije bilo puno drame oko prekida. Razgovarali su o tome, nije se iznenada dogodilo', rekao je izvor tada
| Foto: Rod Lamkey - CNP - ilustrativna fotografija
Emily Ratajkowski i Davidson su počeli vezu 2022. godine.
| Foto: Dennis Schneidler/REUTERS
Spojili su ih zajednički prijatelji, a izvor je tada bio rekao kako Pete 'voli nasmijavati Emily i sviđa mu se koliko je inteligentna'. Međutim, veza je trajala svega dva mjeseca
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Nakon Emily, Pete se počeo viđati s Chase Sui Wonders
| Foto: WAHS, LEGA
Par je bio skupa godinu dana, a nakon prekida je izvor poručio da među njima 'nema zle krvi'
| Foto: WAHS, LEGA
S Madelyn Cline počeo se viđati 2023.
| Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com
No, ni ta veza nije potrajala dugo te su prekinuli u srpnju prošle godine.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
U ožujku ove godine Page Six je objavio da Pete Davidson ljubi djevojku koja nije slavna. Ipak, slava joj nije ni strana. Radi se o manekenki Elsie Hewitt, koju su ranije povezivali s Bennyjem Blancom, Jasonom Sudeikisom i Ryanom Phillippeom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U srpnju su obznanili svijetu da čekaju svoje prvo dijete te su se počeli zajedno pojavljivati na crvenom tepihu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS