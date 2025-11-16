Obavijesti

SERIJSKI ŠARMER

FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...

Kim Kardashian, Kaia Gerber i Ariana Grande samo su neke od slavnih ljepotica koje se povezuje s Peteom Davidsonom. Mnogi se često pitaju čime ih ovaj komičar, koji danas slavi 32. rođendan, uspijeva osvojiti...
Los Angeles: Dolazak poznatih na dodjelu MTV Movie And TV nagrada
Davidson i Carly Aquilino bili su skupa 2015. godine | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
