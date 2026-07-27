FOTO Zbog izgleda su joj se rugali dok je bila dijete, a danas je jedna od poznatijih modela

Winnie Harlow kanadska je manekenka i glumica poznata po jedinstvenom izgledu, a prošla je dug put od vršnjačkog nasilja do jedne od neprepoznatljivih manekenki današnjice.
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Manekenka je rođena kao Chantelle Whitney Brown-Young 27. srpnja 1994. godine u Torontu. Odrasla je uz dvije sestre, a imala je četiri godine kada su joj dijagnosticirali vitiligo, zdravstveno stanje koje utječe na pigmentaciju kože.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Manekenka je rođena kao Chantelle Whitney Brown-Young 27. srpnja 1994. godine u Torontu. Odrasla je uz dvije sestre, a imala je četiri godine kada su joj dijagnosticirali vitiligo, zdravstveno stanje koje utječe na pigmentaciju kože.
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Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Manekenka je rođena kao Chantelle Whitney Brown-Young 27. srpnja 1994. godine u Torontu. Odrasla je uz dvije sestre, a imala je četiri godine kada su joj dijagnosticirali vitiligo, zdravstveno stanje koje utječe na pigmentaciju kože.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Dok je bila djevojčica često su je ismijavali zbog izgleda, a kasnije je pričala o vršnjačkom nasilju. Djeca su je vrijeđala i nazivala je pogrdnim imenima, što je na Winnie ostavilo dubok trag.
| Foto: Instagram/orijent
Otkrila ju je Tyra Banks te je nastupala u showu "America's Next Top Model" 2014. godine, što joj je otvorilo vrata modne industrije.
| Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Nakon showa pozirala je za brojne brendove, a sudjelovala je i na londonskom Tjednu mode. Pojavila se i na nekoliko naslovnica časopisa kao što su Glamour i Cosmopolitan.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Nosila je revije Victoria's Secreta, a zahvaljujući jedinstvenom izgledu probila se do samoga vrha modelinga.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Harlow je tijekom godina u nekoliko navrata držala predavanja o vitiligu te je pričala o borbama koje je imala tijekom života, ali i kako je živjeti s takvim zdravstvenim stanjem.
| Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION
Okušala se i u glumi, a 2023. se pojavila u hororu "Alone at Night" te u romantičnoj komediji "The Perfect Find". Imala je glavnu ulogu u Marvelovoj animiranoj seriji "Eyes of Wakanda".
| Foto: HOCH ZWEI/DPA
Harlow je 2022. pokrenula i vlastiti brend kozmetike kojem je zaštitno lice.
| Foto: Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram/winnieharlow
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram