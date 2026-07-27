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JEDINSTVENA WINNIE

FOTO Zbog izgleda su joj se rugali dok je bila dijete, a danas je jedna od poznatijih modela

Winnie Harlow kanadska je manekenka i glumica poznata po jedinstvenom izgledu, a prošla je dug put od vršnjačkog nasilja do jedne od neprepoznatljivih manekenki današnjice.
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Supermodel Winnie Harlow wears a teeny white bikini as she goes for a swim with friends on the beach in Miami
Manekenka je rođena kao Chantelle Whitney Brown-Young 27. srpnja 1994. godine u Torontu. Odrasla je uz dvije sestre, a imala je četiri godine kada su joj dijagnosticirali vitiligo, zdravstveno stanje koje utječe na pigmentaciju kože. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
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Manekenka je rođena kao Chantelle Whitney Brown-Young 27. srpnja 1994. godine u Torontu. Odrasla je uz dvije sestre, a imala je četiri godine kada su joj dijagnosticirali vitiligo, zdravstveno stanje koje utječe na pigmentaciju kože. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Komentari 1

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