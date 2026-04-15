FOTO Zbog savršenog tijela ove golišave hrvačice nitko ne vidi pojas prvaka: Upoznajte Blake

Profesionalna hrvačica, World Wrestling Entertainment (WWE) nada Mariah May, poznatija pod imenom Blake Monroe (27), zvijezda je u ringu, ali i izvan njega. Vruće fotke na društvenim mrežama prepune su lajkova, a a njima često pozira s pojasom prvaka...
WWE zvijezda Mariah May, poznata pod imenom Blake Monroe (27), osvojila je pratitelje novim nizom atraktivnih fotografija.
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WWE zvijezda Mariah May, poznata pod imenom Blake Monroe (27), osvojila je pratitelje novim nizom atraktivnih fotografija.
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Malo je pozirala uz bazen, pa pored automobila, a komplimenti su se samo nizali. “Hvala ti što si mi uljepšala dan”, “Savršena”, “Predivna”, “Goriš, ljepotice”..., hvalili su je pratitelji na Instagramu.
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Monroe, rođena u Londonu i poznata pod nadimkom Glamour, brzo je privukla pozornost na WWE sceni. Iako je bivša AEW prvakinja, debitirala je u WWE-ovu NXT-u 2025. godine i brzo se nametnula.
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Njezina popularnost vidi se i na Instagramu, gdje je prati više od 500.000 ljudi, s kojima često dijeli izazovne fotografije.
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Osim na društvenim mrežama, zgodna Monroe vrlo je uspješna i u ringu. Sada drži titulu NXT ženske sjevernoameričke prvakinje, a sljedeći meč za obranu naslova čeka je vrlo brzo, točnije 21. travnja.
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