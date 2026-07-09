FOTO Život glazbene ikone Bonnie Tyler kroz fotografije

Kako bi izbjegla zamjenu s folk pjevačicom Mary Hopkin, promijenila je ime u Sherene Davis, a kasnije, na preporuku izdavačke kuće RCA Records, u Bonnie Tyler. Ključan trenutak dogodio se 1977. godine, kada je morala na operaciju uklanjanja čvorića s glasnica. Liječnička preporuka o šestotjednoj šutnji nije dugo potrajala, a frustrirani vrisak trajno joj je promijenio glas, dajući mu prepoznatljivu promuklost koja će postati njezin zaštitni znak. Ubrzo nakon toga, singl "It's a Heartache" postao je globalni hit, lansiravši je među najveće svjetske zvijezde. | Foto: Profimedia