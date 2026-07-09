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PREMINULA U 76. GODINI

FOTO Život glazbene ikone Bonnie Tyler kroz fotografije

Obitelj Bonnie Tyler potvrdila je tužnu vijest kako je glazbena ikona preminula u bolnici u Portugalu. Bila je poznata po velikim hitovima kao što su 'Holding Out for a Hero', 'It's a Heartache'...
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Bonnie Tyler concert in Berlin
Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu. | Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
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Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu. | Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Komentari 0

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