FOTO Život glazbene ikone Bonnie Tyler kroz fotografije

Obitelj Bonnie Tyler potvrdila je tužnu vijest kako je glazbena ikona preminula u bolnici u Portugalu. Bila je poznata po velikim hitovima kao što su 'Holding Out for a Hero', 'It's a Heartache'...
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Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu.
| Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu.
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Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu.
| Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Nakon što je napustila školu bez kvalifikacija, radila je u trgovini, no njezina strast prema pjevanju odvela ju je na lokalna natjecanja talenata. Inspirirana pjevačicama poput Tine Turner i Janis Joplin, osnovala je vlastiti bend i počela nastupati.
| Foto: Profimedia
Kako bi izbjegla zamjenu s folk pjevačicom Mary Hopkin, promijenila je ime u Sherene Davis, a kasnije, na preporuku izdavačke kuće RCA Records, u Bonnie Tyler. Ključan trenutak dogodio se 1977. godine, kada je morala na operaciju uklanjanja čvorića s glasnica. Liječnička preporuka o šestotjednoj šutnji nije dugo potrajala, a frustrirani vrisak trajno joj je promijenio glas, dajući mu prepoznatljivu promuklost koja će postati njezin zaštitni znak. Ubrzo nakon toga, singl "It's a Heartache" postao je globalni hit, lansiravši je među najveće svjetske zvijezde.
| Foto: Profimedia
Osamdesete godine donijele su zaokret prema rock zvuku i suradnju koja će joj obilježiti karijeru. Tyler je potpisala za CBS/Columbia i kao producenta odabrala Jima Steinmana, bombastičnog skladatelja poznatog po radu s Meat Loafom. Steinman je u njezinom glasu vidio savršen instrument za svoje "wagnerijanske" zvučne kulise. Rezultat je bio album "Faster Than the Speed of Night" iz 1983. i vodeći singl koji je postao jedna od najpoznatijih power balada svih vremena – "Total Eclipse of the Heart".
| Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGOSTOCK&PEOP
Pjesma, koju je Steinman prvotno zamislio kao vampirsku ljubavnu temu za mjuzikl o Nosferatuu, poharala je svjetske ljestvice i prodavala se u desecima tisuća primjeraka dnevno. Njezin dramatičan i mračan glazbeni video, snimljen u napuštenom sanatoriju, postao je ikona MTV ere. Suradnja sa Steinmanom nastavila se hitom "Holding Out for a Hero" iz filma "Footloose", čime je Tyler zacementirala svoj status rock dive. Za svoj rad u tom desetljeću zaradila je tri nominacije za nagradu Grammy.
| Foto: rtn, gary von der ahe/DPA
Iako joj je popularnost u SAD-u i Velikoj Britaniji s godinama oscilirala, Bonnie Tyler zadržala je golemu bazu obožavatelja u kontinentalnoj Europi, posebice u Njemačkoj i Francuskoj, gdje je nastavila nizati uspješne albume tijekom devedesetih. Njezin status ikone potvrđen je 2013. godine kada ju je BBC odabrao da predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Eurovizije u švedskom Malmöu.
| Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGOSTOCK&PEOP
S pjesmom "Believe in Me" sa svog albuma "Rocks and Honey", Tyler je unatoč zvjezdanom statusu i iskusnom nastupu završila na 19. mjestu. Ipak, taj rezultat nije umanjio njezin ugled, a sama je izjavila da je iskustvo bilo "nevjerojatno" i odlična promocija. Za svoje zasluge u glazbi 2022. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (MBE).
| Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGOSTOCK&PEOP
Krajem travnja ove godine, Tyler je hitno hospitalizirana u Faru, u Portugalu, gdje sa suprugom Robertom Sullivanom ima dom. Podvrgnuta je hitnoj operaciji zbog perforacije crijeva, nakon čega su je liječnici stavili u induciranu komu kako bi tijelu olakšali oporavak.
| Foto: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE
Slavna pjevačica preminula je od posljedica bolesti u 75. godini.
| Foto: Imago/IMAGOSTOCK&PEOPLE
Foto Isabel Infantes
Foto Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Foto Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
Foto Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
Foto Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
Foto FrankHoermann/DPA
Foto FrankHoermann/DPA
Foto SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Foto SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE/BESTIM
Foto JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE
Foto AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE