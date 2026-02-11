FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva.
Karijera Jamesa Van Der Beeka lansirana je 1998. godine, kad je s dvadeset godina dobio glavnu ulogu u seriji 'Dawson's Creek'. Serija je postala globalni fenomen, a on i ostatak glumačke postave postali su ikone generacije.
Uspjeh serije otvorio mu je vrata Hollywooda, a uslijedile su zapažene uloge u filmovima kao što su sportska drama Varsity Blues (1999.) i crna komedija Pravila privlačnosti (2002.).
Glumcu je u kolovozu 2023. godine dijagnosticiran treći stadij kolorektalnog karcinoma, ali svoju je borbu odlučio voditi daleko od očiju javnosti.
Vijest je šokirala mnoge, budući da je Van Der Beek bio poznat po aktivnom i zdravom načinu života.
Nakon što je javno progovorio o svojoj bolesti, Van Der Beek je postao glasan zagovornik rane detekcije i preventivnih pregleda, posebice među mlađom populacijom.
Kako bi pokrio visoke troškove liječenja i pomogao drugim obiteljima koje se suočavaju s istom dijagnozom, krajem 2025. godine organizirao je aukciju memorabilija iz svojih najpoznatijih projekata, uključujući predmete sa seta Dawson's Creeka i Varsity Bluesa.
Sa suprugom Kimberly, poslovnom savjetnicom, vjenčao se 2010. godine i zajedno su imali šestero djece. Svoju suprugu često je nazivao 'svojom stijenom'. Bolest ga je, kako je rekao, primorala da nauči primati pomoć.
