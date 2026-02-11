Obavijesti

UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Američki glumac James Van Der Beek je stekao svjetsku slavu ulogom sanjara Dawsona Leeryja u kultnoj tinejdžerskoj seriji 'Dawson's Creek'. | Foto: PROFIMEDIA
