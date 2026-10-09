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UMRO U 62. GODINI

FOTO Život kroz fotografije: Goran Bare ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni

Na njegov glazbeni ukus snažno su utjecali Rolling Stonesi i Beatlesi, a već u ranoj mladosti počeo je okupljati prijatelje i osnivati bendove
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ARHIVA - Goran Bare, legendarni frontman, objavio svoj treći solo album
U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 2

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