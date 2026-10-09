FOTO Život kroz fotografije: Goran Bare ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni

Na njegov glazbeni ukus snažno su utjecali Rolling Stonesi i Beatlesi, a već u ranoj mladosti počeo je okupljati prijatelje i osnivati bendove
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U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama.
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima. Tijekom više od četiri desetljeća karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni izraz obilježen sirovim rock-zvukom, bluesom i tekstovima koji često nose osobnu, ispovjednu notu.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Na njegov glazbeni ukus snažno su utjecali Rolling Stonesi i Beatlesi, a već u ranoj mladosti počeo je okupljati prijatelje i osnivati bendove. Godine 1980. s Marinom Pokrovcem pokrenuo je Duo debili, sastav s kojim je nastupio pred publikom u vinkovačkom Domu omladine.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Ključna godina njegove karijere bila je 1984., kada je s prijateljima osnovao Majke. Bend je izrastao iz vinkovačke alternativne scene, a njegov zvuk, oslonjen na garažni rock, punk i blues, ubrzo mu je donio pozornost publike izvan rodnoga grada.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Majke su 1987. snimile materijal Majke zauvijek, a na kraju desetljeća pojavile su se i na kompilaciji Bombardiranje New Yorka. Njihov prvi studijski album Razum i bezumlje objavljen je 1990. godine te je postao jedno od zapaženijih izdanja domaćeg rocka toga razdoblja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Baretov put obilježile su i teške osobne tragedije, među kojima je pogibija njegova prijatelja i gitarista Majki Marina Pokrovca. Istodobno se suočavao s ovisnošću o heroinu, problemom o kojem je poslije otvoreno govorio u javnosti.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon raspada prve postave Majki, Bare je 1991. pod imenom Hali Gali Halid predstavio samostalni projekt u kojem je spojio rock s elementima narodne glazbe. Već sljedeće godine ponovno je okupio Majke, s kojima je nastavio stvarati i objavljivati albume, među njima Razdor, Milost, Vrijeme je da se krene i Put do srca sunca.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Uz glazbene uspjehe, njegov privatni život obilježila je smrt supruge Mirjane, s kojom je dobio sina Mirana. Mirjana je preminula 1995. godine, a njezin gubitak bio je jedan od najtežih trenutaka njegova života i razdoblje nakon kojeg se ponovno suočavao s ovisnošću.
| Foto: Goran Stanzl
Krajem devedesetih Bare je krenuo i samostalnim glazbenim putem te počeo nastupati s Plaćenicima. Album Izgubljen i nađen iz 2001. donio mu je Porina za najbolji rock-album, a samostalni rad nastavio je izdanjima 7 i Srce.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Majke su se ponovno okupile 2007., a veliki uspjeh novog razdoblja stigao je albumom Teške boje iz 2011. godine, za koji su osvojile šest Porina, dok je 2018. objavljen album Nuspojave, još jedno nagrađeno izdanje benda.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bare je ostao prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, nepredvidivim nastupima i pjesmama koje su često odražavale njegove životne uspone i padove. Njegova diskografija, od ranih izdanja Majki do pjesama poput „Put ka sreći” i „Teške boje”, ostaje važan dio hrvatske rock-baštine.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto MARIO POJE
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Mario Poje
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto TOP RADIO
Foto Sandra Šimumović/ Pixsell
Foto Marin Tironi/Pixsell
Foto Damir Spehar/PIXSELL/
Foto Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić