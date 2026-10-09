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LAMPIONI ZA LEGENDU

VIDEO Emotivni prizori: Brojni građani pale svijeće za Bareta ispred zgrade u kojoj je živio

Piše Stela Kovačević,
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VIDEO Emotivni prizori: Brojni građani pale svijeće za Bareta ispred zgrade u kojoj je živio
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Foto: Pixsell/Snimio čitatelj
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Ispred Baretove zgrade na zagrebačkom Sopotu pale svijeće za legendarnog glazbenika. Neki građani su došli sami, a bilo je onih koji su počast odali u društvu

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Ispred zgrade na zagrebačkom Sopotu, u kojoj je živio Goran Bare, u petak navečer počelo je okupljanje građana koji su mu došli odati počast.

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Paljenje lampiona VIDEO
Paljenje lampiona | Video: Čitatelj 24sata

Na stubama ispred ulaza ostavljaju upaljene lampione, a prizor crvenih svijeća koje obasjavaju stepenice pretvorio je prostor ispred zgrade u mjesto tihe tuge i sjećanja.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Neki su došli sami, drugi u društvu, no zajedničko im je bilo da su željeli na svoj način reći posljednje zbogom legendarnom glazbeniku. Kleknuli su uz lampione, pažljivo ih raspoređivali na stubama i zastajali u tišini.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Svjetlost svijeća u noći simbolično je osvijetlila ulaz u zgradu u kojoj je Bare proveo dio života. 

Zagreb: Ljudi pale lampaše ispred zgrade u kojoj je živio Goran Bare
Zagreb: Ljudi pale lampaše ispred zgrade u kojoj je živio Goran Bare | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini života. Umro je u snu, a vijest o njegovoj smrti odjeknula je domaćom glazbenom scenom. Od njega se opraštaju kolege, prijatelji i brojni obožavatelji. Među njima su i oni koji su odlučili doći upravo pred zgradu u kojoj je živio i ostaviti svijeću kao znak poštovanja.

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Komentari 16
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