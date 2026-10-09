Ispred Baretove zgrade na zagrebačkom Sopotu pale svijeće za legendarnog glazbenika. Neki građani su došli sami, a bilo je onih koji su počast odali u društvu
VIDEO Emotivni prizori: Brojni građani pale svijeće za Bareta ispred zgrade u kojoj je živio
Ispred zgrade na zagrebačkom Sopotu, u kojoj je živio Goran Bare, u petak navečer počelo je okupljanje građana koji su mu došli odati počast.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na stubama ispred ulaza ostavljaju upaljene lampione, a prizor crvenih svijeća koje obasjavaju stepenice pretvorio je prostor ispred zgrade u mjesto tihe tuge i sjećanja.
Neki su došli sami, drugi u društvu, no zajedničko im je bilo da su željeli na svoj način reći posljednje zbogom legendarnom glazbeniku. Kleknuli su uz lampione, pažljivo ih raspoređivali na stubama i zastajali u tišini.
Svjetlost svijeća u noći simbolično je osvijetlila ulaz u zgradu u kojoj je Bare proveo dio života.
Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini života. Umro je u snu, a vijest o njegovoj smrti odjeknula je domaćom glazbenom scenom. Od njega se opraštaju kolege, prijatelji i brojni obožavatelji. Među njima su i oni koji su odlučili doći upravo pred zgradu u kojoj je živio i ostaviti svijeću kao znak poštovanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+