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FOTO 'Život na vagi' ih je spojio, još se druže: Evo kako izgledaju sada Alina, Marija i Domagoj

Bivši natjecatelji showa 'Život na vagi' otkrili su kako se druže, a svoj su susret ovjekovječili fotografijama. To je oduševilo pratitelje, a u galeriji pogledajte kako je izgledala njihova borba s kilogramima
FOTO 'Život na vagi' ih je spojio, još se druže: Evo kako izgledaju sada Alina, Marija i Domagoj
Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom. | Foto: RTL
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Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom. | Foto: RTL
Komentari 1

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