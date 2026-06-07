FOTO 'Život na vagi' ih je spojio, još se druže: Evo kako izgledaju sada Alina, Marija i Domagoj

Bivši natjecatelji showa 'Život na vagi' otkrili su kako se druže, a svoj su susret ovjekovječili fotografijama. To je oduševilo pratitelje, a u galeriji pogledajte kako je izgledala njihova borba s kilogramima
Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom.
| Foto: RTL
Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom. |
Foto: RTL
Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom.
| Foto: RTL
Sa 225 kilograma bio je najteži kandidat u sezonu, a vaga mu je u velikom finalu pokazala 151,6 kilogram. Tim je rezultatom Domagoj završio kao treći, s postotkom od 32,6% skinute tjelesne mase.
| Foto: RTL
Svoju transformaciju nastavio je i nakon završetka showa.
| Foto: Instagram
Kako je ranije spomenuo za RTL cilj mu je bio preokrenuti život koji ga je u potpunosti usporio.
| Foto: RTL
Nažalost, u jednom trenutku zadobio je tešku ozljedu, što ga pomalo usporilo.
| Foto: RTL
Unatoč tomu, ostao je dosljedean i u popularnom showu ostao je do samoga kraja.
| Foto: rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Marija, Domagoj i Alina dokaz su da prijateljstva rođena u showu 'Život na vagi', koji je mnogima promijenio živote, traju vječno. Iako su bili u različitim sezonama, ovaj trojac je objavom zajedničke fotografije oduševio pratitelje.
| Foto: Instagram
Ovaj trojac našao se na druženju u Zaprešiću nedavno
| Foto: Instagram
Marija Novak je tijekom showa istopila gotovo 60 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 104,8 kilograma.
| Foto: RTL
Upravo joj je 'Život na vagi' vratio ono najvrjednije, život bez boli i spoznaju o vlastitoj snazi.
| Foto: RTL
No njezina pobjeda nije stala ondje.
| Foto: RTL
Nekoliko mjeseci kasnije, u veljači 2025., s ponosom je objavila fotografiju vage koja je nakon 12 godina napokon pokazivala dvoznamenkasti broj - 99,7 kilograma.
| Foto: RTL
- 'Život na vagi' mi je pokazao da nisam samo broj na vagi, nego da u meni postoji snaga koju prije nisam prepoznavala - priznala je Marija.
| Foto: RTL
No, dok je slavila pobjedu nad kilogramima, život je pisao novo, neočekivano poglavlje.
| Foto: Instagram
Umjesto mira, dočekao ju je vrtlog promjena.
| Foto: Instagram
Prvo razvod, koji je, na iznenađenje mnogih, opisala kao pozitivnu prekretnicu.
| Foto: Instagram
Priznala je da se prije bojala samoće, no transformacija joj je dala snagu da se suoči s tim strahom i krene dalje.
| Foto: Instagram
A onda, kad je pomislila da je najgore iza nje, sudbina je imala drukčiji plan.
| Foto: Instagram
U ljeto prošle godine napipala je kvržicu na trbuhu, no mjesecima ju je pokušavala ignorirati.
| Foto: Instagram
- Nije me boljelo, i možda je baš to bilo najopasnije. Kad te nešto ne boli, lako se uvjeriš da nije ništa strašno. U meni je bio miks svega: straha, umora, ali i onoga glasa koji govori: 'Ma, dobro si, ne paničari' - ispričala nam je.
| Foto: Instagram
Kad su bolovi postali prejaki, više nije bilo odgađanja. U listopadu je hitno operirana, a tumor je uklonjen i poslan na analizu. Uslijedili su dani ispunjeni tjeskobom, strahom i iščekivanjem nalaza koji su joj mogli preokrenuti život.
| Foto: RTL
Srećom, vijesti su bile dobre. Nalazi su potvrdili da je tumor bio benigan, a Marija je mogla odahnuti.
| Foto: RTL
Kroz najmračnije dane nije koračala sama. Uz nju je čvrsto stajala obitelj, ali i novi partner, čiju je ljubav otkrila javnosti u studenom prošle godine.
| Foto: Instagram
Nedavno je otkrila kako je izgledala prije showa. "Zadnja fotografija prije ulaska u Život na vagi. Gledam fotografiju i znate što ću Vam reći ne sjećam se da sam bila tolika ogromna kao bačva. Tek kad zastanem shvatim imala sam više kilograma nego što sam bila visoka. Idemo polako korak po korak do cilja nema stajanja nema odustajanja", napisala je Marija uz fotografiju.
| Foto: instagram
Alina je u show ušla sa 145,3 kilograma, a na završnom vaganju vaga je pokazala 73,6 kilograma. Time je izgubila čak 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje početne tjelesne mase.
| Foto: RTL
Takav rezultat nitko prije nje nije ostvario u osam sezona emitiranja emisije, čime je dokazala koliko upornost, disciplina i predan rad mogu promijeniti život.
| Foto: RTL
Nakon završetka emisije Alina je uspjela zadržati postignutu liniju. Ističe kako joj se težina ponekad promijeni za nekoliko kilograma, ali naglašava da je riječ o normalnim oscilacijama koje su dio zdravog održavanja tjelesne mase, piše RTL.
| Foto: RTL
Time je, kaže, razbila i strah od takozvanog jo-jo efekta koji često prati velike promjene u težini.
| Foto: RTL
Danas živi u Zaprešiću sa suprugom Renatom Znikom, koji joj je tijekom cijelog procesa bio velika podrška.
| Foto: Instagram
Njezin uspjeh motivirao je i njega pa je, slijedeći njezine savjete, izgubio oko 17 kilograma.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Profesionalno se bavi prevođenjem te radi za predstavništvo ukrajinske tvrtke koja se bavi preradom peradi. Iako njezin posao uključuje dosta vremena za računalom, Alina vodi vrlo aktivan životni stil.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Svakodnevno trenira, a njezini treninzi uključuju ples, pilates, kardio vježbe i crossfit. Ponekad nakon posla provede i nekoliko sati u teretani, što joj je s vremenom postalo zadovoljstvo, a ne obveza.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Povodom rođendana objavila je najnoviju fotku iz teretane, uz opširan opis."Naučila sam nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe i samostalno se preselila u dvije države.
Pronašla sam ljubav svog života i udala se, udomila puno kućnih ljubimaca, postala prva ženska pobjednica hrvatskog Života na vagi te sudjelovala u bugarskom Životu na vagi kao motivacijski govornik...Radim u dvije firme, treniram, po mogućnosti se bavim omiljenjim hobijama, a uz sve to napokon sam se odlučila na jedan od najvažnijih koraka za svoje mentalno zdravlje i konačno krenula s terapijom. Zapravo, sasvim solidno. Nastavljamo dalje", napisala je.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Foto instagram
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto RTL
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Emica ElvedjiPIXSELL
Foto Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram