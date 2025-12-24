FOTO Znamo ga kao preslatkog dječaka iz 'Zapravo ljubav', a evo kako glumac danas izgleda

Thomas Brodie-Sangster osvojio je svijet kao preslatki dječak Sam u božićnoj romantičnoj komediji 'Zapravo ljubav'. Imao je veću ulogu i u 'Nanny McPhee', a u centar pažnje se vratio 2020. godine u seriji 'Damin gambit'. Pogledajte kako se mijenjao kroz godine.
Thomas Brodie-Sangster imao je samo 11 godina kada se pojavio u prvom filmu "Station Jim". Nastavio je nizati uloge, a prva veća uloga mu je ona u filmu "Zapravo ljubav".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
|
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Za ulogu Sama u tom filmu dobio je brojna priznanja, uključujući nominacije za nagradu Golden Satellite i Young Artist Award.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nastavio je glumiti, a pojavio se i kao mladi Pul McCartney u filmu "Nowhere Boy" o tinejdžerskim godinama Johna Lennona.
| Foto: Ik Aldama
Brodie-Sangster je utjelovio Newta u trilogiji "Maze Runner" od 2014. do 2018. godine.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Kada se godine 2020. pojavio kao Benny Watts u hitu "Damin gambit", Watts je još jednom došao u centar pažnje svjetskih medija. Za tu je ulogu dobio i nominaciju za Emma za najbolju sporednu mušku ulogu u seriji.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Od 2023. godine je dio glumačke postave serije "The Artful Dodger" temeljene na romanu "Oliver Twist" Charlesa Dickensa.
| Foto: Ik Aldama
Thomas Brodie-Sangster u braku je s kolegicom Talulah Riley, koju je oženio prošle godine. Zajedno su bili nekoliko godina, a upoznali su se na setu.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
- Sretan sam što mogu objaviti da smo se Talulah i ja zaručili! Ljubav je svugdje oko nas - napisao je tada Thomas, referirajući se na pjesmu iz popularnog filma 'Zapravo ljubav', 'Love Is All Around'.
| Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO
Njezin privatni život već godinama privlači pažnju javnosti obzirom da se dva puta razvodila od bogataša i poduzetnika Elona Muska. Upoznali su se 2008. godine u baru u Londonu, a oženili se dvije godine kasnije. U braku su bili do 2012., a onda su si godinu dana kasnije opet dali šansu. Ipak, nije dugo potrajalo te su se po drugi put rastali 2016. godine.
| Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjao Thomas Brodie-Sangster.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Matt Crossick
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Matt Alexander Media Assignments
Foto John Nguyen Media Assignments/PR
Foto Thomas Brodie.Sangster/Instagram