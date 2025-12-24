Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SAM JE ODRASTAO

FOTO Znamo ga kao preslatkog dječaka iz 'Zapravo ljubav', a evo kako glumac danas izgleda

Thomas Brodie-Sangster osvojio je svijet kao preslatki dječak Sam u božićnoj romantičnoj komediji 'Zapravo ljubav'. Imao je veću ulogu i u 'Nanny McPhee', a u centar pažnje se vratio 2020. godine u seriji 'Damin gambit'. Pogledajte kako se mijenjao kroz godine.
London: Prikazivanje filma Maze Runner: The Death Cure
Thomas Brodie-Sangster imao je samo 11 godina kada se pojavio u prvom filmu "Station Jim". Nastavio je nizati uloge, a prva veća uloga mu je ona u filmu "Zapravo ljubav". | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
1/17
Thomas Brodie-Sangster imao je samo 11 godina kada se pojavio u prvom filmu "Station Jim". Nastavio je nizati uloge, a prva veća uloga mu je ona u filmu "Zapravo ljubav". | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025