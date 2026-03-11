Obavijesti

NAJPRESTIŽNIJA TITULA

FOTO Znate li što je EGOT? Samo 22 zvijezde su u tom "klubu"

Samo 22 zvijezde imaju najviše holivudsko priznanje EGOT, tj. barem jednu nagradu Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Izraz "EGOT" osmislio je glumac Philip Michael Thomas koji je na vrhuncu slave rekao kako mu je želja dobiti upravo tu titulu. U galeriji pogledajte kome je sve uspjelo osvojiti titulu EGOT.
Prelude to the Olympics event at the Louis Vuitton Foundation in Paris
Legendarni redatelj i scenarist Steven Spielberg upotpunio je niz nagrada EGOT ove godine kada je osvojio Grammy za najbolji glazbeni film "Music by John Williams". Ranije je već imao tri Oscara, nekoliko Emmyja i nagradu Tony za mjuzikl "A Strange Loop". | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
