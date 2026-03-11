FOTO Znate li što je EGOT? Samo 22 zvijezde su u tom "klubu"

Samo 22 zvijezde imaju najviše holivudsko priznanje EGOT, tj. barem jednu nagradu Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Izraz "EGOT" osmislio je glumac Philip Michael Thomas koji je na vrhuncu slave rekao kako mu je želja dobiti upravo tu titulu. U galeriji pogledajte kome je sve uspjelo osvojiti titulu EGOT.
Legendarni redatelj i scenarist Steven Spielberg upotpunio je niz nagrada EGOT ove godine kada je osvojio Grammy za najbolji glazbeni film "Music by John Williams". Ranije je već imao tri Oscara, nekoliko Emmyja i nagradu Tony za mjuzikl "A Strange Loop".
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Skladateljski dvojac Benj Pasek i Justin Paul odgovoran je za glazbu u filmovima "Dear Evan Hansen" i "La La Land", a EGOT titulu ponijeli su 2024. godine kada su kući odnijeli Emmy za glazbu u seriji "Only Murders in the Building".
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Legendarni glazbenik Elton John svoj prvi Emmy osvojio je 2024. godine za svoj koncertni program "Farewell from Dodger Stadium". Već je na policama imao dva Oscara, nagradu Tony i šest Grammyja, uključujući nagradu Grammy Legend.
| Foto: Sven Hoppe/DPA
Viola Davis je na dodjeli Grammyja 2023. godine upotpunila svoju titulu EGOT. Prethodno je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Fences", Emmy za najbolju glavnu glumicu u seriji "How to Get Away with Murder" i dvije nagrade Tony - za predstave "King Hedley II" i "Fences".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Jennifer Hudson zaradila je titulu EGOT kada je 2022. godine osvojila Tony za mjuzikl "A Strange Loop". Već je imala Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu "Dreamgirls", dva Grammyja te nagradu Emmy zahvaljujući produkcijskoj ulozi za "Baby Yaga".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
S impresivnim popisom nagrada, uključujući dva Oscara i tri Grammyja za "Ljepoticu i zvijer" iz 1991. godine, Alan Menken je 2012. godine dobio EGOT status osvojivši nagradu Tony za naslov "Newsies". Godine 1990. dobio je posebni Emmy, no 2020. je tu nagradu odnio i zahvaljujući originalnoj pjesmi za "Tangled: The Series".
| Foto: Christoph Soeder/DPA
John Legend je titulu EGOT dobio 2018. godine na dodjeli Emmyja kada je kući odnio kipić za produkciju mjuzikla "Jesus Christ Superstar Live". U tom je trenutku imao 39 godina, a već je imao 10 Grammyja, Oscara za pjesmu "Glory" iz filma "Selma" te nagradu Tony za projekt "Jitney".
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Legenda Broadwayja, Sir Andrew Lloyd Webber, osvojio je Oscara 1996. godine za "Evitu" te nekoliko nagrada Grammy i Emmy. Titulu EGOT dobio je 2018. na dodjeli Emmyja, gdje je osvojio kipić za rad na projektu "Jesus Christ Superstar Live".
| Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION
Dugogodišnji Webberov suradnik, Tim Rice, također je svoju EGOT titulu pokupio 2018. godine na dodjelama Emmyja. Osvojio je kipić za "Jesus Christ Superstar Live", ima Oscara iz 1996. zahvaljujući "Eviti" te je dobio nekoliko kipića Grammyja i Tonyja.
| Foto: Ian West
Tekstopisac Robert Lopez nije samo najmlađi dobitnik titule EGOT u svoje vrijeme, već je i najbrži kojem je to uspjelo. Imao je svega 39 godina kada je 2014. dobio četvrto priznanje, osvojivši Oscara za pjesmu "Let it go" iz filma "Frozen".
| Foto: Matt Crossick
Producent Scott Rudin je tijekom karijere osvojio preko 20 velikih nagrada, uključujući jedan Emmy, jedan Grammy, jedan Oscar i čak 17 Tonyja. Titulu EGOT odnio je 2012. zahvaljujući nagradi Grammy, koju je dobio za najbolji album u glazbenom kazalištu "The Book of Mormon: Original Broadway Cast Recording".
| Foto: PIXSELL/
Whoopi Goldberg je 2002. godine dobila status EGOT. Te je godine dobila nagradu Tony za projekt "Thoroughly Modern Millie" te nagradu Emmy. Od ranije je na policama imala Oscara i Grammy.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Hvaljeni redatelj Mike Nichols zaslužio je prestižnu titulu 2001. godine kada je osvojio dva Emmyja za svoj TV film "Wit". Ostale kipiće već je dotad imao.
| Foto: PA/Pixsell
Mel Brooks postao je dobitnik titule EGOT nakon 34 godine karijere, osvojivši tu čast nakon što je 2001. godine dobio tri Tonyja za projekt "Producenti".
| Foto: SMXRF/PRESS ASSOCIATION
Skladatelj i dirigent Jonathan Tunick osvojio je svoj "grand slam" 1997. godine, kada je dobio svoju prvu nagradu Tony za najbolju orkestraciju za "Titanic".
| Foto: YouTube/screenshoot
Marvinu Hamlischu trebale su 23 godine da postigne status EGOT. Skladatelj, koji je umro 2012. godine, postigao je tu čast nakon što je 1994. primio dva Emmyja za "Barbra: The Concert".
| Foto: C3396 Hubert Boesl/DPA
Legendarnoj glumici trebala je 41 godina da postigne status EGOT. Audrey Hepburn službeno se pridružila holivudskim teškašima s istom čašću 1994. godine, kada je posthumno osvojila Grammy za najbolji "spoken word" album za djecu za "Audrey Hepburn's Enchanted Tales". Hepburn je umrla 1993. godine.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Nakon što je tijekom karijere primio brojne nagrade, Sir John Gielgud, koji je umro 2000. godine, službeno je stekao status EGOT-a 1991. zahvaljujući ulozi u filmu "Summer's Lease".
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Rita Moreno je druga najbrža zvijezda nakon Roberta Lopeza koja je završila EGOT "izazov" i prva latino zvijezda koja je zaslužila tu čast. Glumici je trebalo 16 godina da zaradi titulu, osvojivši Emmyja 1977. za svoju ulogu u "Muppet Showu".
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com
Helen Hayes postala je prva žena koja je osvojila naslov EGOT 1977. godine. Titulu je zaradila nakon što je osvojila nagradu Grammy za najbolju snimku "spoken word" za album "Great American Documents" iz 1976. Hayes je umrla 1993. godine.
| Foto: Profimedia
Skladatelj Richard Rodgers postao je prvi dobitnik priznanja EGOT 1962. godine, kada je njegova glazbena drama "No Strings" osvojila nagrade Tony, Grammy i Emmy. Rodgers, koji je umro 1979., prethodno je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu 1945. godine.
| Foto: YouTube/Screenshoot