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ZLATAN ZUHRIĆ

FOTO Zuhra nekad i danas: Svojedobno je omiljeni komičar i glumac imao 127 kilograma

Jedan od omiljenih domaćih glumaca karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom, a najveću popularnost stekao je ulogom Aljoše Kapulice u 'Večernjoj školi'
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ARHIVA - Zagreb: Anita Đuzel i Zlatan Zuhrić-Zuhra na snimanju spota u Europatradeu
Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Zlatan Zuhrić Zuhra, karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Zlatan Zuhrić Zuhra, karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 0

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