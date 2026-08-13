FOTO Zuhra nekad i danas: Svojedobno je omiljeni komičar i glumac imao 127 kilograma

Ima vrlo prepoznatljiv glas, zbog čega je radio i sinkronizacije animiranih filmova. Među likovima kojima je posudio glas bili su Morisa u 'Madagaskaru', šefa policije Grizlija u 'Tko je smjestio Crvenkapici?' i policajca Vanzemaljca u 'Žutoj minuti' | Foto: Zarko Basic/PIXSELL