FOTO Zuhra nekad i danas: Svojedobno je omiljeni komičar i glumac imao 127 kilograma

Jedan od omiljenih domaćih glumaca karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom, a najveću popularnost stekao je ulogom Aljoše Kapulice u 'Večernjoj školi'
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Zlatan Zuhrić Zuhra, karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Zlatan Zuhrić Zuhra, karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Zlatan Zuhrić Zuhra, karijeru je počeo 1987. na Radiju 101 kao dio satiričnog dvojca 'Zločesta djeca' sa Željkom Pervanom
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najveću popularnost stekao je ulogom Aljoše Kapulice u kultnoj 'Večernjoj školi'
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako je završio elektrotehniku na FER-u, nikada se nije dugoročno bavio strukom, već se potpuno posvetio televiziji, glumi i komediji
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iza sebe ima brojne televizijske i filmske uloge, vlastite emisije poput 'Zuhra showa'
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Ima vrlo prepoznatljiv glas, zbog čega je radio i sinkronizacije animiranih filmova. Među likovima kojima je posudio glas bili su Morisa u 'Madagaskaru', šefa policije Grizlija u 'Tko je smjestio Crvenkapici?' i policajca Vanzemaljca u 'Žutoj minuti'
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Glumio je u nizu domaćih serija, među kojima su 'Bitange i princeze', 'Lud, zbunjen, normalan', 'Crno-bijeli svijet', 'Kud puklo da puklo', 'Na granici', 'Blago nama' i 'San snova'
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Bio je odličan u filmu Sonja i bik, gdje je glumio saborskog zastupnika
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Jedno vrijeme imao je 127 kilograma. Priznao je kako se ulijenio u koroni
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
No uz zdravu prehranu i malo tjelovježbe, skinuo je 27 kilograma
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/Vecernji list
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto glebovpe
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL