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IVANOVA LJEPOTICA

FOTO Rakitićeva Raquel osjeća se kao Dalmatinka, a mini bikiniji stoje joj kao saliveni

Dvije godine koje sam proveo u Splitu protekle su u trenu, zahvaljujem vam se u ime moje obitelji, moje supruge i djece, vi ste učinili da se mi ovdje osjećamo kao jedni od vas, rekao je Ivan Rakitić (38) na oproštajnom druženju u Splitu. Nogometaš se sa suprugom Raquel Mauri i njihovim kćerima seli u Sevillu. Ondje grade novu kuću
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FOTO Rakitićeva Raquel osjeća se kao Dalmatinka, a mini bikiniji stoje joj kao saliveni
Najviše su se uz Split vezale upravo Raquel i njihove kćeri. | Foto: Instagram
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Najviše su se uz Split vezale upravo Raquel i njihove kćeri. | Foto: Instagram
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