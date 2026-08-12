FOTO Rakitićeva Raquel osjeća se kao Dalmatinka, a mini bikiniji stoje joj kao saliveni

- Idemo u Sevillu koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, jer moramo dosta toga srediti prije nego li počne školska godina... Ali budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i da ćemo dugu boraviti ovdje - rekao je nogometaš. | Foto: Instagram