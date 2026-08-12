FOTO Rakitićeva Raquel osjeća se kao Dalmatinka, a mini bikiniji stoje joj kao saliveni

Dvije godine koje sam proveo u Splitu protekle su u trenu, zahvaljujem vam se u ime moje obitelji, moje supruge i djece, vi ste učinili da se mi ovdje osjećamo kao jedni od vas, rekao je Ivan Rakitić (38) na oproštajnom druženju u Splitu. Nogometaš se sa suprugom Raquel Mauri i njihovim kćerima seli u Sevillu. Ondje grade novu kuću
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Najviše su se uz Split vezale upravo Raquel i njihove kćeri.
| Foto: Instagram
Najviše su se uz Split vezale upravo Raquel i njihove kćeri. |
Foto: Instagram
Najviše su se uz Split vezale upravo Raquel i njihove kćeri.
| Foto: Instagram
- Idemo u Sevillu koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, jer moramo dosta toga srediti prije nego li počne školska godina... Ali budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i da ćemo dugu boraviti ovdje - rekao je nogometaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Raquel nije skrivala koliko joj je život u Hrvatskoj odgovarao.
| Foto: Instagram
Još ranije je govorila da je Split podsjeća na Španjolsku, ponajviše zbog hrane i otvorenih ljudi.
| Foto: Instagram
S hrvatskim se ipak malo više mučila.
| Foto: Instagram/Raquel Mauri
- Razumijem puno, ali ne znam pričati. Malo pomalo. Ja sam mašina - našalila se Raquel, koja je brzo zavoljela i domaću kuhinju, posebno sarmu i kulen.
| Foto: Instagram
Raquel je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, gdje pratiteljima često pokazuje djeliće obiteljske svakodnevice, putovanja i života uz more.
| Foto: Instagram
Nerijetko objavljuje i fotografije u kupaćim kostimima na kojima do izražaja dolazi njezina vitka i isklesana figura, a takve objave redovito privuku brojne reakcije i komplimente pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram