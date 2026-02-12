GLAZBENA VEČER
FOTO Zvijezda 'Kumova' Ana Uršula Najev u prozirnoj haljini zapjevala u čast glazbenih diva
Jako sam uzbuđena. Kao glumici, kazališne daske su mi ipak najdraža pozornica, rekla je glumica i pjevačica Ana Uršula Najev uoči koncerta 'Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri...' u Satiričkom kazalištu Kerempuh. U četvrtak navečer pokazalo se da razloga za nervozu nije bilo. Kerempuh je bio pun, a Najev je u prozirnoj haljini otpjevala najljepše pjesme hrvatskih glazbenih diva. Među publikom bili su i njezine kolege iz serije 'Kumovi', Momčilo Otašević i Vedran Mlikota