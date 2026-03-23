Fotografija od 17 milijuna eura: Ronaldova Georgina pokazala luksuz, ali svi joj gledaju guzu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Instagram

Georgina Rodriguez pohvalila se na Instagramu luksuzom u kojem živi sa svojim zaručnikom Cristianom Ronaldom i njihovom djecom

Georgina Rodríguez, zaručnica nogometne legende Cristiana Ronalda, ponovno je oduševila svojih više od 72 milijuna pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom iz Madrida pružila je uvid u život koji vješto balansira između nevjerojatnog luksuza, poslovnih obveza i toplih obiteljskih trenutaka. Iako je cijela serija fotografija privukla pažnju, jedna se slika posebno istaknula, a mediji su je brzo prozvali "fotografijom od 17 milijuna eura".

Riječ je o krupnom planu ruku Georgine i Cristiana Ronalda, koje počivaju na crvenoj kožnoj unutrašnjosti automobila. No, detalji su ono što ostavlja bez daha. Na pločici u automobilu jasno se vidi natpis "Centodieci", koji otkriva da se radi o ultra-rijetkom modelu Bugattija, jednom od samo deset proizvedenih na svijetu, čija se vrijednost procjenjuje na između 11,5 i 13,5 milijuna eura.

Osim automobila, pažnju privlači i masivni zaručnički prsten s dijamantima na Georgininoj ruci, čija se vrijednost procjenjuje na pet do šest milijuna eura. Par je zaruke objavio u kolovozu 2025., a vjenčanje planiraju u rujnu 2026. godine na Ronaldovoj rodnoj Madeiri. Kao da to nije dovoljno, na slici se vide i njihovi ručni satovi Patek Philippe, potpuno optočeni dijamantima, čija zajednička vrijednost doseže gotovo milijun eura.

Ostatak objave prikazuje Georginu u ležernijem izdanju. Pozirajući u sportskom kompletu Georgina je pokazala svoju svakodnevicu u Madridu, ali i veliku stražnjicu. Obitelj se, naime, privremeno preselila u španjolsku prijestolnicu iz Saudijske Arabije. Razlog za povratak su dvostruki: Ronaldov oporavak od ozljede zadnje lože uoči Svjetskog prvenstva te rastuće geopolitičke napetosti na Bliskom istoku.

