Georgina Rodriguez pohvalila se na Instagramu luksuzom u kojem živi sa svojim zaručnikom Cristianom Ronaldom i njihovom djecom
Fotografija od 17 milijuna eura: Ronaldova Georgina pokazala luksuz, ali svi joj gledaju guzu
Georgina Rodríguez, zaručnica nogometne legende Cristiana Ronalda, ponovno je oduševila svojih više od 72 milijuna pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom iz Madrida pružila je uvid u život koji vješto balansira između nevjerojatnog luksuza, poslovnih obveza i toplih obiteljskih trenutaka. Iako je cijela serija fotografija privukla pažnju, jedna se slika posebno istaknula, a mediji su je brzo prozvali "fotografijom od 17 milijuna eura".
Riječ je o krupnom planu ruku Georgine i Cristiana Ronalda, koje počivaju na crvenoj kožnoj unutrašnjosti automobila. No, detalji su ono što ostavlja bez daha. Na pločici u automobilu jasno se vidi natpis "Centodieci", koji otkriva da se radi o ultra-rijetkom modelu Bugattija, jednom od samo deset proizvedenih na svijetu, čija se vrijednost procjenjuje na između 11,5 i 13,5 milijuna eura.
Osim automobila, pažnju privlači i masivni zaručnički prsten s dijamantima na Georgininoj ruci, čija se vrijednost procjenjuje na pet do šest milijuna eura. Par je zaruke objavio u kolovozu 2025., a vjenčanje planiraju u rujnu 2026. godine na Ronaldovoj rodnoj Madeiri. Kao da to nije dovoljno, na slici se vide i njihovi ručni satovi Patek Philippe, potpuno optočeni dijamantima, čija zajednička vrijednost doseže gotovo milijun eura.
Ostatak objave prikazuje Georginu u ležernijem izdanju. Pozirajući u sportskom kompletu Georgina je pokazala svoju svakodnevicu u Madridu, ali i veliku stražnjicu. Obitelj se, naime, privremeno preselila u španjolsku prijestolnicu iz Saudijske Arabije. Razlog za povratak su dvostruki: Ronaldov oporavak od ozljede zadnje lože uoči Svjetskog prvenstva te rastuće geopolitičke napetosti na Bliskom istoku.
