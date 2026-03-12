Georgina Rodriguez privatnim zrakoplovom napustila Rijad

Manekenka i poduzetnica Georgina Rodríguez sa svojom je djecom napustila Saudijsku Arabiju i privatnim zrakoplovom sletjela u Madrid, dok je Ronaldo, prema službenim informacijama, ostao u Rijadu. Odlazak obitelji uslijedio je neposredno nakon što su regiju potresle vijesti o napadu dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu.

Georginin život u Madridu

Svega nekoliko dana nakon odlaska, Georgina je na svom Instagram profilu počela objavljivati fotografije kojima se da naslutiti da je na sigurnom, u Madridu.

Foto: Instagram

Pratitelji su mogli vidjeti fotografiju na kojoj drži jedno od djece za ruku ispred crkve Santa María de Caná u Pozuelu de Alarcónu, čime je naglasila kako utjehu pronalazi u vjeri i obitelji, piše Hola!.

Posebnu je pažnju privukla njezina posjeta povijesnom kompleksu Doline Cuelgamuros, gdje je s djecom prisustvovala misi. Svoje je dojmove objavila na društvenim mrežama porukom "​Najljepša misa kojoj sam ikad prisustvovala".

Foto: Instagram

Ronaldo također odlazi u Madrid?

Iako su prve informacije govorile da je samo obitelj napustila Saudijsku Arabiju, najnovije vijesti potvrđuju da će se i Ronaldo pridružiti Georgini i djeci u Madridu. Razlog njegovog odlaska je ozljeda mišića koju je zadobio u posljednjoj utakmici, piše Daily Mail. Kako bi ubrzao oporavak, nogometaš će potražiti specijalizirani tretman u Španjolskoj.