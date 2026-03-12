Obavijesti

Show

Komentari 0
BIJEG OD RATA

Georgina Rodriguez privatnim zrakoplovom napustila Rijad

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 1 min
Georgina Rodriguez privatnim zrakoplovom napustila Rijad
5
Foto: Instagram

Dok eskalacija sukoba na Bliskom istoku izaziva strah i masovni odlazak stranih državljana, Georgina, zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, odlučila je potražiti sigurnost daleko od Rijada

Manekenka i poduzetnica Georgina Rodríguez sa svojom je djecom napustila Saudijsku Arabiju i privatnim zrakoplovom sletjela u Madrid, dok je Ronaldo, prema službenim informacijama, ostao u Rijadu. Odlazak obitelji uslijedio je neposredno nakon što su regiju potresle vijesti o napadu dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu.

RONALDO, PAZI FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Georginin život u Madridu

Svega nekoliko dana nakon odlaska, Georgina je na svom Instagram profilu počela objavljivati fotografije kojima se da naslutiti da je na sigurnom, u Madridu.

Foto: Instagram
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Pratitelji su mogli vidjeti fotografiju na kojoj drži jedno od djece za ruku ispred crkve Santa María de Caná u Pozuelu de Alarcónu, čime je naglasila kako utjehu pronalazi u vjeri i obitelji, piše Hola!.

Posebnu je pažnju privukla njezina posjeta povijesnom kompleksu Doline Cuelgamuros, gdje je s djecom prisustvovala misi. Svoje je dojmove objavila na društvenim mrežama porukom "​Najljepša misa kojoj sam ikad prisustvovala".

Foto: Instagram
NIJE U MADRIDU Ronaldo nije napustio Saudijsku Arabiju! Al Nassr objavio fotke s treninga. Na njima je i Brozović
Ronaldo nije napustio Saudijsku Arabiju! Al Nassr objavio fotke s treninga. Na njima je i Brozović

Ronaldo također odlazi u Madrid?

Iako su prve informacije govorile da je samo obitelj napustila Saudijsku Arabiju, najnovije vijesti potvrđuju da će se i Ronaldo pridružiti Georgini i djeci u Madridu. Razlog njegovog odlaska je ozljeda mišića koju je zadobio u posljednjoj utakmici, piše Daily Mail. Kako bi ubrzao oporavak, nogometaš će potražiti specijalizirani tretman u Španjolskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života
FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'
PRIJE SU DRUGAČIJE IZGLEDALI

FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'

Sve više zvijezda otvoreno priča o kozmetičkim zahvatima, a mnogi od njih ne srame se priznati koliko su puta i zbog čega išli "pod nož". Od domaćih dama pa sve do svjetski poznatih zvijezda, pogledajte tko je sve prije nešto drugačije izgledao.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026