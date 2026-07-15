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'The Cook Opera!'

Francuska opera za djecu stiže u HNK2: Evo o čemu se točno radi

Piše Davor Lugarić,
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Francuska opera za djecu stiže u HNK2: Evo o čemu se točno radi
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Foto: PROMO
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Predstava spaja operu, humor i kulinarsku čaroliju u razigranu priču punu glazbe

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U HNK2 uskoro stiže 'The Cook Opera!', jedinstvena glazbeno-scenska predstava francuske kazališne družine Compagnie Minute Papillon, koja je prošle godine osvojila publiku kao jedan od najvećih hitova za djecu glasovitog Festivala u Avignonu.

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Ova maštovita predstava spaja operu, humor i kulinarsku čaroliju u razigranu priču punu glazbe, ritma i iznenađenja. Djeca kroz igru i smijeh upoznaju operu na potpuno nov i pristupačan način, dok će i odrasli uživati u duhovitim situacijama, vrhunskim izvedbama i originalnom scenskom konceptu. Na rasporedu će biti u HNK2 12. rujna.

- 'The Cook Opera!' lirski je i pikantni koncert, glazbeno-scenska predstava za male i velike gurmane, namijenjena djeci od četiri godine i odraslima. Dvoje kuhara dobiva novi zadatak - osmisliti jelovnik restorana. No oni nisu samo kuhari, već i glazbenici zaljubljeni u ritam, melodiju i, iznad svega, operu. U njihovim rukama kuhinjski pribor postaje glazbeni instrument: rešetka pećnice pretvara se u harfu, tava u kontrabas... Kuhinja tako postaje mjesto na kojem nastaju čarolija i glazba, a poznate melodije Mozarta, Puccinija, Verdija, Rossinija i Bizeta dobivaju nova, razigrana ruha nadahnuta rapom, jazzom i svjetskom glazbom. Predstava je namijenjena djeci od četiri godine nadalje i idealna je za zajednički obiteljski izlazak u kazalište. Izvođači su Stéphane Zubanu Diarra i Violaine Fournier. Darujte svojoj djeci nezaboravno kazališno iskustvo koje spaja umjetnost, maštu i zabavu te zajedno otkrijte zašto je 'The Cook Opera!' osvojila publiku diljem Europe - pozivaju vas iz HNK.

Foto: PROMO

- HNK2 više je od naše repertoarne potrebe, on je korak prema budućnosti nacionalne kulture, prostor istraživanja, hrabrih ideja i, prije svega, zajedništva - rekla je intendantica HNK u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo na otvorenju novih prostora u zagrebačkoj Adžijinoj ulici.

Ova opera za djecu samo je dokaz multifunkcionalnosti objekta, kao i dobre iskorištenosti. Ulaznice za 'The Cook Opera!' dostupne su putem službene internetske stranice. 

Foto: PROMO

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