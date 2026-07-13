HNK Zagreb je u Francuskoj predstavio novu opernu sezonu

U sklopu 78. Festivala d'Aix-en-Provence, intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo predstavila je Zagrebački operni festival 2026. i novu opernu sezonu 2026./2027. ravnateljima i predstavnicima europskih opernih kuća i festivala, istaknuvši međunarodni razvoj Zagrebačkog opernog festivala, nove koprodukcije i umjetničke projekte koji očekuju HNK u Zagrebu u nadolazećim sezonama.

Događanje je bilo i prilika za niz susreta s partnerima i kolegama iz Francuske, Ujedinjenoga Kraljevstva, Irske i Švicarske, tijekom kojih se razgovaralo o budućim gostovanjima, koprodukcijama i daljnjem jačanju međunarodne suradnje.

U okviru 80. Festivala d'Avignon, 9. srpnja održan je European Theatre Convention (ETC) Talk, čiji je ovogodišnji partner bio i europski projekt DoSEL (Drama of Smaller European Languages), u kojemu je HNK u Zagrebu jedan od aktivnih partnera, s još sedam europskih kazališta i kulturnih institucija iz šest zemalja (Španjolska, Estonija, Slovenija, Malta, Bugarska i Kosovo).

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Tom je prilikom u Avignonu predstavljeno i izdanje 'Eight Plays', koje okuplja osam suvremenih dramskih tekstova europskih autora prevedenih s izvornih jezika na engleski u sklopu europskog projekta DoSEL. Među njima se nalazi i drama 'Pičman' hrvatske autorice Dore Šustić, čija će praizvedba biti u HNK Zagrebu tijekom sljedeće kazališne sezone. Autorica je za ovu dramu 2024. godine dobila prvu Nagradu 'Marin Držić' za suvremeni dramski tekst.

Nakon niza panela posvećenih budućnosti europskoga kazališta i razvoju publike, kojima je nazočio i Georg Häusler, direktor za kulturu, kreativnost i sport pri Glavnoj upravi Europske komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC), intendantica HNK u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo i direktor Ureda kreativne produkcije Mario Gigović održali su radni sastanak s Heidi Wiley, izvršnom direktoricom Europske kazališne konvencije.