GLAZBA IM JE U GENIMA

Franka Batelić pokazala brata Nikolu: S Luzerima će nastupiti u Zagrebu za doček Nove godine

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Franka Batelić

Naša pjevačica Franka Batelić pohvalila se na Instagramu s bratom Nikolom, koji je također u glazbenim vodama, a član je benda Luzeri s kojim će nastupiti na Trgu u Zagrebu za doček nove godine

Naša pjevačica Franka Batelić na Instagramu je objavila fotografiju s bratom Nikolom, također mladim glazbenikom. 

"Brat i sestra se prvi put u odraslom životu fotkaju zajedno", napisala je Franka uz fotografiju na kojoj se Franka smije, a Nikola popravlja frizuru i začuđeno gleda u kameru.

Inače, Nikola Batelić mladi je hrvatski glazbenik, producent i multiinstrumentalist iz Rapca, koji se postupno afirmira na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni. Iako je Frankin brat, svoj glazbeni put gradi samostalno.

Glazbom se počeo baviti u tinejdžerskim godinama, a prve ozbiljnije korake napravio je kao član benda The Storm. S vremenom se sve više usmjerava prema autorskom radu, produkciji i eksperimentiranju sa zvukom, spajajući elemente popa, elektronike, alternativne i ambijentalne glazbe.

Nikola se ističe kao svestran glazbenik, svira više instrumenata i sam producira svoje pjesme.

Pridružio se pop-punk bendu Luzeri s kojim će nastupiti na glavnom zagrebačkog trgu za doček nove 2026. godine.

