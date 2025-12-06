Franka Batelić za 24sata otkrila kakva je kao poduzetnica: Ja pjevam dok testiram ruž...

Prolazi 18. godina otkako je Franka Batelić osvojila srce publike svojim glasom i stasom u 'Showtimeu', a od tada život joj je ispisao bajkovitu priču u kojoj je Franka pronašla svoju ljubav života, postala majka, sjala na binama, posuđivala glas za animirane filmove, oduševljavala i kazališnu publiku svojim izvedbama u mjuziklima... No uz sve to htjela se okušati u nečemu sasvim drugačijem od svijeta koji je do tada živjela i stvarala, nešto što će, kako kaže, pomoći svakoj ženi da se osjeća dovoljno dobra, baš onakva kava jest.

