Franka Batelić: 'Vedran je moj najveći navijač i velika podrška'

Pjevačica Franka Batelić Ćorluka (26) nedavno je u Disneyevom filmu 'Aladin' utjelovila princezu Jasminu i tako svojim glasom doprinijela realizaciji hrvatske inačice ovog filma. No, čini se kako Franka aktivno razmišlja i o glumi.

- Glumu obožavam. Kao glazbenik, kad nastupaš moraš upotrijebiti jako puno glumačkih vještina, a ista je stvar i kod snimanja spotova. Baš zato mi je velika želja dobiti ulogu u nekom mjuziklu u Hrvatskoj - priznala je Franka za Studio te dodala kako joj je 2018. godina bila godina za pamćenje.

Foto: Privatni albumI

- Prošla godina bila je prepuna predivnih trenutaka. Sve što se moglo dogoditi se dogodilo. Ni pet godina čini mi se, ne bi bilo dovoljno da se to ponovi. Krajem 2017. vratila sam se glazbi s pjesmom 'S tobom' - govori glazbenica koja priznaje kako je za to zaslužan njezin suprug i nogometaš Vedran Ćorluka (33).

Foto: Instagram

- On ima najveću zaslugu u tome i stalno mi je govorio da se trebam vratiti. Stalno pjevam, po cijele dane, to je dio mog života, možda i glavni. Stalno me se može čuti kako nešto pjevušim. Vedranu je bilo žao da ne iskoristim svoj talent i ne bavim se time malo organiziranije. Tako da mi je on sigurno najveća podrška. Uvijek. On je moj najveći navijač, kao i ja njemu - priča Franka koja trenutno živi na dvije adrese - u Zagrebu i u Moskvi gdje Vedran igra za nogometni klub Lokomotiv.

Foto: Instagram

- Uspijevam sve to, jednostavno se naučiš. U nekim momentima je više zabavno, u nekima napornije, ali ide. Kad nešto voliš, učiniš da to i uspije. Mogla bih zamisliti i da živim u Moskvi, ali mogla bi živjeti svugdje, jer se vrlo brzo snađem. U međuvremenu sam savladala i ruski, a volim i tamošnju kuhinju - rekla je pjevačica. Ona i Vedran veliki su humanitarci, a zbog toga su postali kumovi dvojici dječaka iz sirotišta u Keniji i pomogli im u njihovom školovanju.

- Nažalost, još uvijek nisam imala priliku otići u Keniju, ali drago mi je što mogu pomoći. Uvijek treba pomoći, na bilo koji način - zaključuje pjevačica.

