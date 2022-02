Pjevačica Franka Batelić (29) podijelila je na Instagram Storyju zajedničku fotografiju sa Vedranom Ćorlukom (36) sa skijanja povodom njegovog rođendana.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, nogometaš je danas napunio 36 godina. Njegova supruga odlučila mu je rođendan čestitati putem društvenih mreža, a usput se i našaliti s njim.

- Da u 36. napokon staneš na te skije- napisala je Franka koja je označila svog supruga na fotografiju te dodala natpis na kojemu piše 'sretan rođendan'.

Ranije se spekuliralo da bračni par ima nevolja u raju od listopada prošle godine kada je Ćorluka bio uhvaćen bez vjenčanog prstena u društvu pjevačice Eme Jusić. Nakon što je vijest osvanula na naslovnicama Vedran je opet viđen kako nosi svoj prsten.

Iako svoj privatan život vješto skrivaju od javnosti, Franka je svojedobno otkrila neke detalje svog života.

- To je naša zajednička odluka i nešto što nas stvarno održava normalnima. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji. To je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka, korona, bila sam trudna, život ti se kompletno preokrene naglavačke. Prve tri godine su po tom pitanju bile totalno lude. I Vedran i ja smo se uz Viktora promijenili, on se sada vratio i sada napokon živimo obiteljski život kako treba, na jednoj adresi - otkrila je pjevačica.

Franka i Vedran dobili su sina Viktora u siječnju 2020., a nedavno su uselili u novi zagrebački dom. Osim što su zauzeti uspješnim karijerama, pjevačica se odlučila uhvatiti knjige i ponovno studirati dok se nogometaš nakon devet godina vratio iz Rusije.