Hrvatska pop zvijezda Franka Batelić (29) predstavila je novi hit singl "Preživjet ću", nastao u radionici jednog od najpoznatijih glazbenih producenata u regiji, Darka Dimitrova.

- Uh, da samo znate koliko sam sretna s izlaskom pjesme 'Preživjet ću'! Ona nekako označava novu mene, zreliju, konkretniju, odrasliju i jasniju. Usudit ću se reći da je pjesma izvukla iz mene neke nove, zanimljivije stvari, za koje nisam niti znala da ih imam! Pjesma je produkcijski moderna i drugačija, s Darkovim viđenjem kako bi plesni ritam 80-tih zvučao danas - rekla je Franka.

Svi koji su čuli pjesmu zaključili su kako je ovo najzanimljivija Frankina pjesma, u kojoj zvuči možda najbolje do sada.

- Pjesma govori o tome kako treba izvući iz sebe svu snagu i preživjeti kada te povrijedi netko koga uistinu voliš. To je pjesma za sve snažne žene koje su izvukle iz sebe ono najjače i u najtežim trenutcima preživjele sve što su mislile da neće moći i postale još jače! - zaključila je Franka i dodala:

- Pjesmu smo snimali u studiju Darka Dimitrova u Skoplju. Zanimljivo je kako smo pjesmu snimili u manje od tri sata. Došli smo navečer pozdraviti Darka i dogovoriti se za sutrašnje snimanje, a on je predložio da otpjevam pjesmu nekoliko puta za zagrijavanje i pjesma je bila gotova! U potpunosti me osvojila, zarobila i volim reći da se sama završila! 'Preživjet ću' je prva suradnja s Darkom i tekstopiscem Milanom Radulovićem, no u budućnosti će ih biti sigurno još!