Franka s pjesmom 'Ljubav, ništa više' u finalu Cesarice

Nakon završenog glasovanja za pet hitova predloženih za hit mjeseca lipnja, publika je nominirala još jednu pjesmu u finale izbora za Hrvatsku glazbenu nagradu publike za hit godine - Cesarica.



U konkurenciji za mjesečni hit bile su pjesme: 'Budi' koju izvodi Saša Lozar, 'Lozinka za sreću' u izvedbi Magazina, pjesma 'Ljubav, ništa više' koju izvodi Franka, pjesma 'Sto sam dana pio' u izvedbi Željka Bebeka i pjesma 'Volim te, volim' koju izvodi Nina Badrić.

Pozitivna, moderna i plesna pjesma 'Ljubav, ništa više' novi je Frankin ljetni hit singl kojim najavljuje rad na svojem novom, drugom studijskom albumu. Franka ne krije svoju zaljubljenost u pjesmu: - Ljeto, ljubav, ples i ritam…moje četiri najdraže stvari u jednoj pjesmi! Obožavam onaj trenutak kad čuješ pjesmu i osjetiš sreću! Upravo to mi se dogodilo s pjesmom 'Ljubav, ništa više'. Melodija je to koja me prati od trenutka kad sam ju snimila!

Glazbu je napisao Branimir Mihaljević, tekst Neno Ninčević, a aranžman i produkciju po prvi puta zajednički potpisuju Branimir Mihaljević i njegov sin Marko.

- 'Ljubav, ništa više' ima zaista lijepu poruku. Pustite melodiju da vas vodi, neka bude vaša pjesma ljeta uz koju ćete doživjeti nezaboravne trenutke koje ćete veselo nositi u sebi - poručuje Franka.

Video spot za pjesmu, premijerno objavljenu na Frankinom YouTube kanalu, sniman je na lokacijama njezinog rodnog grada Labina, što je svojevrsna zahvala za dosadašnju potporu koju su joj pružali. U spotu osim plesača, njezinih prijatelja, sudjeluje i Frankina sestrična Iskra i pas Oskar, a režiju potpisuju Sandra Mihaljević i Igor Ivanović.

Tema: Muzika