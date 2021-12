Mašnice, kuglice i razne figurice našle su na božićnom drvcu obitelji Ćorluka, a Franka (29) je na svom Instagram profilu otkrila tko joj je bio njezin mali pomoćnik tijekom ukrašavanja.

Na fotografiji se vidi Viktor Ćorluka, okrenut leđima u dresu sa svojim imenom kako kiti drvce.

- It's beginning to look a lot like Christmas - napisala je Franka u opisu fotografije.

Obitelj Ćorluka se prošle godine uselila u vilu od 15 milijuna kuna na zagrebačkom Britancu.

Svoj novi dom počeli su graditi prije tri godine, gradnja je nakratko bila obustavljena zbog pandemije.

Inače, vila se proteže na tri etaže ima podzemnu garažu za tri automobila, kao i vanjsko parkiralište.