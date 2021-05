Pjevačica Franka Batelić (28) prije šest godina izgubila je oca, ali bol ne prolazi. Danas je njenom tati rođendan što je odlučila obilježiti emotivnom objavom na Instagramu.

Čestitala je rođendan svom pokojnom ocu Damiru i apelirala na pratitelje da više iskazuju ljubav svojim bližnjima i da više grle ljude koje vole.

- Na današnji dan uvijek nekako fališ još i više. Zapravo polako shvaćam da nikada nisi i nećeš otići. Sretan rođendan tatić. Proslavit ću ga za tebe, ne brini. Ps. Oprostila sam ti i što si dozvolio da izađem s ovim frizom! Voli te tvoj mali Franko. Uvijek to ponavljam, ali... recite svima koje volite koliko ih volite - danas! Ne čekajte. I zagrlite ih. Čvrsto! - napisala je Franka ispod fotografije.

Nina Badrić, Sementa Rajhard i Ida Prester komentirale su srcima, a drugi pratitelji priznali su da ih je poruka dirnula i rasplakala.

- Franka, rasplakala si me ovom svojom porukom jer je preemotivna, žao mi je što se to desilo i što si izgubila oca, ali uz tebe smo - napisao je obožavatelj. Neki su se sjetili Frankinog oca i komentirali:

- Sjećam se tvoga tate kada je dolazio po tebe dok smo kao curice pjevale u crkvi u starome gradu u Labinu. Bio je jako dobar čovjek.

Iako o teškom gubitku oca nikad nije voljela govorit za medije, Franka ga se često sjeti u svojim objavama na društvenim mrežama. Njezin otac oduvijek joj je bio velika podrška u životu, a posebno u pjevačkoj karijeri.

Franka mu je zato i posvetila stih u povratničkoj pjesmi 'S tobom' u kojoj pjeva 'S tobom je nebo uz mene'. Mnogi su mislili da je pjesma posvećena tadašnjem momku Vedranu Ćorluki, ali pjevačica je to demantirala objavom na Instagramu.

- S tobom je nebo uz mene. Ovo je za tebe, tata. Svugdje si, i zauvijek - napisala je u opis fotografije s ocem.

Franka se za praznik rada uvijek sjeti svoga tate, tako je i prošle godine podijelila intimnu sliku s ocem i njezinim bratom Nikolom.

Franka koja se sad i sama pronašla u ulozi roditelja, rekla je da često razmišlja o svome ocu kad gleda Vedrana kako se brine o njihovom sinu Viktoru.

- Svo vrijeme razmišljam koliko je moj tata bio fenomenalan i obožavao je djecu, tako da bi on bio najbolji nono na planeti. Naravno da mi je teško, ali to je tako. Glavno da Viktor ima super tatu - rekla je tada Franka za IN magazin.