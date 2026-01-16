Sjećate se Gibe Vasića iz BB-a? Nakon promjene spola postao je Ivana, evo kako danas izgleda

Poznati blizanci Mika i Giba iz Big Brothera promijenili su spol i postali Ana i Ivana. Dok se Ana nastavila pojavljivati u reality showovima, Ivana je popularna na društvenim mrežama
Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su te 2015. godine ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su te 2015. godine ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
To su moja djeca, kakva god da jesu, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati, rekli su svojedobno njihovi roditelji
Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako, rekla je Rada nakon promjene spola svojih sinova
Mika i Giba promijenili su spol i danas su Ana i Ivana
Ana, koja se nekada zvala Mika, se vratila reality životu, te je s dečkom Stefanom bila u reality showu
Prema njihovim riječima, sestra Ivana se bogato udala, živi u Njemačkoj i nema namjeru ulaziti u reality
Jako je popularna na društvenim mrežama gdje objavljuje provokativni sadržaj
