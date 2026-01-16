Obavijesti

Galerija

Komentari 10
NEVJEROJATNO

Sjećate se Gibe Vasića iz BB-a? Nakon promjene spola postao je Ivana, evo kako danas izgleda

Poznati blizanci Mika i Giba iz Big Brothera promijenili su spol i postali Ana i Ivana. Dok se Ana nastavila pojavljivati u reality showovima, Ivana je popularna na društvenim mrežama
Sjećate se Gibe Vasića iz BB-a? Nakon promjene spola postao je Ivana, evo kako danas izgleda
Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su te 2015. godine ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom | Foto: Youtube/screenshot
1/26
Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su te 2015. godine ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom | Foto: Youtube/screenshot
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026