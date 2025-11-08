Frano Ridjan vodi ‘Supertalent’ uz bok Igoru Mešinu. ‘Naplačem se svako malo zbog točki, ali sva sreća, ne pokažu uvijek’, govori nam
VODITELJ ZA 24SATA PLUS+
Frano Ridjan: Supruga Lea moj je gumb za resetiranje. Vrijeme je da odemo na medeni mjesec
Čitanje članka: 12 min
Svestranog voditelja Franu Ridjana gledamo u “Supertalentu” na Novoj TV, a s njim smo popričali o showu, supruzi, djeci, životu i nasmijali se. Usput, na snimanju nam je utjelovio Waltera Whitea iz “Breaking Bada”, ali nismo skuhali metamfetamin nego ovaj intervju...
