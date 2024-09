Frcaju simpatije! Valentina: 'Mislim da sam ja tebe već osvojila!' Toni: 'Pali me to malo'

Novi tulum u 'Ljubavi na selu' se nastavlja... Anamariji i Darku su smetale karaoke pa su se povukli kako bi nasamo razgovarali. Ivo je najviše vremena proveo s Katicom i Tamarom kako bi ih bolje upoznao. "Posvetio mi je dosta vremena što nisam očekivala“, kazala je Tamara, a neočekivano, Ivu i nju na tulumu je ponijela atmosfera pa su se strastveno ljubili, „Nije loš, sviđa mi se“.

Amri je zasmetalo što je Ivica svoje vrijeme posvetio isključivo zlatnoj Iloni, a Ivana je imala drugačiju taktiku.

„Ostavila sam malo prostora zlatnoj djevojci da se upozna s farmerom, da ispadnem kulturna. Poslije toga sam išla i ja malo zavoditi ga“, priznala je.

Ilija ljubio Ružu, a Anamarija odbila Darka

Kad je shvatila da svog farmera Tonija neće imati nasamo jer je stalno uz Valentinu, Vivien se primila mikrofona: „Valentina mi je simpatična... Ali svi se borimo za istog muškarca. Vidjet ćemo, neka pobijedi najbolja. Vivien igra šah.“

Foto: RTL

Nakon što je na svoje oči vidjela kako Ilija ljubi Ružu, Mirjana je svog farmera pozvala na ples, no priznala je da ju je razočarao. Darko je kucao na vrata svojoj zlatnoj Anamariji te se pravdao da je izgubio ključ pa je pitao može li prespavati kod nje, kako je sama u sobi, no ona je to glatko odbila, a jutro nakon sve mu još jednom oštro predbacila.

Ivana je svojoj cimerici Antoneli odlučila pročitati poruke koje je ranije razmjenjivala s Tonijem, uvjerena da veza između njega i Valentine neće opstati.

„Tek kad sam ga ja odbila, onda je on krenuo za Valentinom i ja sve te dokaze imam“, kazala je.

Vesna je za doručkom podbadala Ines, koja je čak i napustila stol, a Željku je zamjerila što u toj situaciji nije reagirao nego se povukao.

Ilija i Ruža jutro su proveli samo uživajući u zajedničkom druženju.

Foto: RTL

„Moj plan je Iliju odvesti u moju spavaću sobu, za tjedan ili dva, pa što bude, bude. I onda nastavljamo dalje život, zajednički“, Ruža je imala plan s kojim se farmer složio.

Ines zamjerila Željku jer ju nije obranio

Pred farmerima je još jedan spoj koji moraju odraditi svaki sa svojom damom, a na redu je prvi bio Željko.

Foto: RTL

Vesna mu je priznala da jedva čeka doći na njegovu farmu, a pao je i zagrljaj. Marija je priznala kako ga je sanjala i kako vidi da ima čistu dušu: „Oči nam govore više od milijun riječi“.

„Ne volim kad mi netko upada previše u facu“, Željko nije bio impresioniran njezinim metaforama, „Ne možeš ti mene voljeti nakon nekoliko sati.“

Foto: RTL

Nikolina i Željko razgovarali su o planinarenju, a koja god tema bila, farmer je priznao da mu je s njom lako pričati i uvijek osjeća olakšanje.

Ines je bila posljednja, a Željka je prvo čvrsto zagrlila, no još mu jednom zamjerila što je nije branio kad se svađala s Vesnom. Farmer se branio da ništa nije čuo iako je sjedio do njih.

„Dobro si ti čuo. Ovdje si se trebao miješati“, kazala je Ines, ne vjerujući Željku.

Foto: RTL

Red je stigao i na Tonija. Vivien je bila spremna zavoditi, a farmera se to nije dojmilo.

„Pomislio sam da je došla ovdje samo radi neke svoje promocije“, komentirao je.

Toni priznao da mu se sviđa Valentina

Antonela je priznala da joj je Toni simpatičan te da bi voljela na njegovu farmu jer je odrasla na selu i zna sve raditi. Anđela je za Tonija imala samo riječi hvale, priznavši da joj nije smetalo ni što je većinu vremena provodio s Valentinom.

„Zanima me jesi li s kojom farmericom spavao, muvao se, poljubio?“ iznenadila ga je odjednom.

Foto: RTL

„Mislim da nije bilo ni pravo vrijeme ni mjesto da me pita tako nešto“, kazao je Toni pa rekao da nije, „Čini mi se da je Anđela zaljubljena“.

Valentina mu je odmah otkrila što misli o konkurenciji: „Dobre su, samo nisu za tebe. Ja uvijek branim svoj teritorij.“

„Mislim da bi se svaki muškarac za njom okrenuo, prelijepa je. Definitivno je tip djevojke koji mi se sviđa. Pali me to malo, drago mi je da se netko bori za mene“, priznao je.

„Ja mislim da sam tebe već osvojila“, nasmijala ga je.

Foto: RTL

Zlatko je idući obavio svoje razgovore, a smatrao je da se osobu ne može dobro upoznati u samo nekoliko dana... Ranka se požalila da joj se nije dovoljno posvetio, a zlatna Antonija bila je spremna doznati od njega što više. Ljubici se najviše svidjelo što je Zlatko veseljak koji se voli zabavljati.

„Ja imam neke standarde, ali dobro, malo ispod standarda nije problem“, zaključio je farmer.