Freeman je bio u vezi s kćeri pokćerke: To pravi djed ne čini

Ja se njemu ne obraćam za savjet, blokirala sam ga i to zbog sebe jer čovjek koji bi trebao prema meni imati osjećaje kao djed, a ima kao muškarac, ne treba biti u mom životu, napisala je šest tjedana prije smrti E'Dena Hines svom tadašnjem dečku koji ju je kasnije ubio.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Glumac Morgan Freeman (80) navodno je imao seksualnu vezu sa pokojnom glumicom E'Denom, kćerkom žene koju su posvojili on i njegova prva žena Jeanette Adair Bradshaw (81). Njih dvoje su posvojili E'Deninu majku Deenu Adair (54).

E'Dena je imala 33 godine kad ju je 16. kolovoza 2015. u Washington Heightsu izbo na smrt njezin bivši dečko Lamar Davenport (33) kojemu, ako ga proglase krivim, prijeti kazna od 25 godina zatvora.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Davenport trenutno na sudu odgovara za njezinu smrt, nakon što ju je 25 puta izboo u prsa, leđa i ruku, a obrana mu se temelji na činjenici da je bio na ilegalnim halucogenoj drogi 'A klase' PCP-u, koji znatno utječe na osobnost i raspoloženje.



Optužbe kako je Freeman s Hines bio u seksualnoj vezi došle su upravo od njezinog bivšeg dečka i ubojice Davenporta, odnosno SMS-ova koje on navodno posjeduje. U porukama Hines spominje glumca i njegove 'osjećaje neprimjerene jednom djedu'. Svjedok, koji je bio na licu mjesta dok je E'Dena umirala, ispričao je kako joj je optuženi tijekom fatalnog napada sjedio na bokovima i kako ga je bilo nemoguće odvući s nje.

Foto: YouTube screenshot

- Izađite vragovi! Izazivam vas, u ime Isusa Krista - vikao je Davenport dok je nožem ubadao svoju bivšu djevojku, pišu dnevne novine New York Post. Svjedok kaže da je pokušao zaustaviti njegov napad na glumicu ili ih barem odvojiti, no nije mu to uspijevalo.

Foto: YouTube screenshot

- Vukao sam ga za pojas s leđa, ali on ju je samo nastavio ubadati - prisjetio se svjedok i dodao kako se glumica bezuspješno povremeno pokušavala obraniti. Optuženi, koji je inače nastupao kao reper pod imenom Lyric, se brani neubrojivošću zbog droge koju je netom prije konzumirao. Tužitelj Christopher Prevost tvrdi kako je,bez obzira na utjecaj PCP-a, napao Hines nožem s namjerom da ju ubije.

Freemana je E'Dena 2005. pratila na dodjelu Zlatnog globusa a surađivali su na brojnim projektima uključujući i film '5 Flights Up' iz 2014.