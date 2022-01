Američki glumac Elijah Wood (41), najpoznatiji po ulozi Froda Bagginsa u filmskoj trilogiji 'Gospodar Prstenova', danas slavi 41. rođendan. Osim što čitav svoj život glumi, u životu ga zanima puno više.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uloga u Gospodaru prstenova mu je, kako je jednom prilikom izjavio, najbolja u karijeri. Wood je u trilogiji bio najmlađi hobit, iako je prema knjizi u jednom trenutku Frodo imao 50 godina.

Za ulogu Froda navodno se natjecalo čak 150 glumaca, ali Wood je toliko zadivio redatelja Petera Jacksona (60) da je odmah na audiciji dobio uogu. Iako je sada svjetski poznat glumac, čini se kako je njegova majka u prošlosti imala drugačije planove. Naime, htjela je da Elijah bude model, a kako je kao dječak imao višak energije, taj je posao bio savršen za njega.

Dovelo ga je tu gdje je danas, a njegova se obitelj 1988. godine preselila u Los Angeles kako bi izgradio karijeru. Veliki je fan glazbe, a posjeduje više od tisuću albuma. Vlasnik je i diskografske kuće, a još 1989. godine glumio je u spotu za pjesmu 'Forever Your Girl' Paule Abdul.

Kasnije se pojavio i u spotu 'Ridiculous Thoughts' benda The Cranberries. Tijekom karijere posudio je i glas za nekoliko videoigrica i crtanih filmova, među kojima su 'Happy Feet' i 'Happy Feet 2'.

Što se tiče privatnog plana, 2017. godine započeo je vezu s filmskom producenticom Mette-Marie Kongsved. Par se navodno upoznao na snimanju filma 'I Don't Feel At Home In This World Anymore' na kojemu je Mette-Marie radila u ulozi filmske producentice. Postali su roditelji 2020. godine i svaku dodatnu informaciju zadržali za sebe.

POGLEDAJTE DRUGU EPIZODU SERIJE ‘TARIK I BUKI’ I OSVOJITE PUTOVANJE!