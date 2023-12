Frontmen grupe Vigor ljubi: 'Da, zaljubljen sam! Vidi se svud sve'

Da, zaljubljen sam. Ne volim puno pričati o tome. Mene ne zanima ničiji ljubavni status, tome su me roditelji naučili. No na mojim društvenim mrežama se sve vidi, kao i na mojem licu. Mislio sam da mogu sakriti emocije, ali ljudi mene razumiju. Rekao je to nedavno Mario Roth (41), frontmen grupe Vigor za Story.

Simpatični Osječanin ranije je komentirao kako u današnje vrijeme ima puno seksa bez ljubavi.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

- Zato što kod nas muškaraca ti je seks ta fizička potreba, to ti je jednostavno kao sport. Žene jako teško odvajaju emocije od seksa, dok muškarci savršeno to rade - istaknuo je Mario.

Doživio je brojne avanture, ali i prevare.

- Bilo ih je. Bilo ih je i s jedne i druge strane. Ne možeš očekivati kada imaš 21, 22, 23 godine da si emocionalno zreo - nisi. Čovjek je emotivno zreo, pogotovo mi muškarci, čini mi se poslije 30. Tada počinjemo shvaćati neke stvari drugačije - zaključio je ranije.