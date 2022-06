Frontmen legendarne grupe Kiss: 'Treba stati dok si još prvak, ali bend neće prestati postojati'

Frontmen legendarnog benda 'KISS', Gene Simmons (72) otkrio je, u intervjuu za Top Radio, kakav nastup možemo očekivati 9. srpnja u Areni Zagreb, u sklopu posljednje turneje rock and roll benda pod nazivom 'End of the road'.

KISS po prvi puta nastupa uživo u Hrvatskoj. Gene Simmons ne krije uzbuđenje, ali i otkriva: 'Moj arhitekt u Los Angelesu je iz Hrvatske. Toliko je uzbuđen što dolazimo da će letjeti od Los Angelesa do Hrvatske na koncert'.

Svi članovi benda su, naravno, emotivni, jer im je ovo posljednja turneja.

- Dok završimo turneju, kao bend ćemo provesti pola stoljeća. Malo stvari u životu toliko traje. Puno toga smo postigli i ova turneja je bolja nego ikad. Prije nego što zauvijek stanemo, turneji dodajemo 100 novih gradova. Razlog zašto moramo stati su godine koje će uvijek biti prvak. Nakon određenog vremena ne biste trebali biti na pozornici. Nakon određenog vremena ne biste trebali boksati u ringu čak i ako ste svjetski prvak. Vrijeme za stati je onda kada si još uvijek prvak. Nemoj čekati predugo.

O tome kako ostaje u formi, frontmen Kissa kaže da neke stvari čovjek ne može kontrolirati, poput vlastitog DNK. Dodaje da pomaže i ako je čovjek zdrav i jak, ne koristi drogu, ne pije i ne puši cigarete.

- Moj veliki problem su torte, kolačići, šećer i čokolada. Prije nekoliko dana sam prestao sa slatkim jer ne želim biti debeo na pozornici - nije dobro za srce, ali nije dobro ni za show. Morate kontrolirati svoje tijelo, ako možete - govori Simmons.

Basist kaže da nikad ne gubi glas i da svira i pjeva uživo.

- To je hvala fanovima, što su nam dopustili da imamo takav život koji nikada ne bismo imali da nismo u KISS-u. Naši obožavatelji uvijek su nam bili šefovi, mi ovdje samo radimo. Nikad nisu vidjeli show poput ovog kakav spremamo, u to nema sumnje - letimo po cijeloj pozornici, stvari levitiraju, znaš, samo lude stvari. Imamo dvije prikolice koje su pune kemikalija i eksploziva i svakakvim drugim stvarima. Nitko to ne radi! Uvijek se moramo sastajati s vatrogascima, timovima za specijalne efekte i kada prijeđemo granicu oni žele odgovore i pitaju se je li ovo vojska - nadodaje Simmons.

Ne voli svirati hit 'I was made for loving you', ali legendarni frontmen smatra da to nije važno:

- Moje omiljene pjesme su uvijek pjesme za kojima ljudi polude. A kada odsviramo 'I was made for loving you', oni totalno polude i to me čini sretnim. Znate, kuhar u restoranu kada pravi jelovnik možda ne voli špinat, ali ako svi u restoranu vole špinat, on je sretan.

Kad je bend započinjao, bilo im je lakše nego što je bendovima danas.

- Imali ste diskografske kuće koje su vas podržavale, koje su vam davale podršku na turnejama, davale su vam milijune dolara za ploče i to se svodi na veliki problem današnjice – obožavatelji ne plaćaju glazbu. Ako napišeš knjigu, bit ćeš plaćen za to, ako naslikaš sliku, ljudi će ti platiti za nju, ali ako stvaraš glazbu umjetnici nisu plaćeni i to je problem. Vidite, od 1958. do 1988. imali ste Beatlese, Stonese, Jimi Hendrixa, tisuću bendova i svi su pisali svoju glazbu. U disco eri si imao Madonnu i imao si heavy bendove – Metallicu, Iron Maiden, možda AC/DC, možda Kiss. Od 1988. do danas, a to je više od 30 godina, pitam se gdje su novi Beatlesi? Možete li imenovati jednog? Gdje je Jimi Hendrix? - pita se Simmons.

Basist smatra da su obožavatelji prije bili posvećeniji zato što je bilo umjetnika.

- To su bili umjetnici, a ja kažem umjetnici jer su sami stvarali, pisali svoju glazbu, svirali su svoju glazbu i dizajnirali omote svojih albuma, bili su umjetnici. Danas se izvođači proizvode. Elektronska glazba je jako zabavna i stvarno uživam u njoj, ali to nije umjetnost - objašnjava Gene.

Premda je ovo zadnja turneja KISS-a, ne prestaju s radom.

- Kiss će nastaviti postojati, a moguće je i da četvero mladih ljudi, ako znaju pisati pjesme i ako su spektakularni na pozornici, nastave kao Kiss - kaže Simmons, a na pitanje bi li to dopustio kaže: “Naravno, kao u nogometnom timu imate svoje omiljene igrače, ali ako postanu prestari ili slome noge, netko drugi oblači uniformu, jer tim je važniji od toga tko je u timu”.

A trebaju li obožavatelji na koncert doći zamaskirani?

- Dođite kako se osjećate. Uvijek me oduševi koliko se obožavatelja pojavi našminkano gdje god dođemo. Sloboda je najvažnija riječ i nije važno što ti kažu prijatelji, zemlja ili religija – ono što je važno je kako se osjećaš. Da sam preimenovao Kiss, naziv bi išao u smjeru freedom.

