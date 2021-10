Mnogi se slavni vole hvaliti s brojem obožavateljica koje su im se bacale u naručje i u krevete, a nerijetki se hvale kako upravo oni drže titulu najvećeg zavodnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Košarkaš Lamar Odom (41)je u svojoj autobiografiji 'Darkness to Light' napisao da spavao s više od 2000 žena, a rekao je kako je u bordel prvi puta otišao sa samo 16 godina.

- Bio sam opsjednut seksom toliko dugo da se ni ne sjećam. Ovisnik sam - rekao je Lamar te dodao kako je dugo godina plaćao striptizete za seksualne usluge.

Odom je također priznao da je često varao svoju bivšu suprugu Khloe Kardashian (36), a opisao je i kako je reality zvijezda 2012. nasrnula na njegovu ljubavnicu kad ih je zajedno pronašla u hotelskoj sobi.

Engleski komičar Russell Brand (46) bio je ovisan o seksu i drogama te ih koristio u trenutcima krize. Izjavio je da imao 1000 ljubavnica, a trenutačno je u sretnom braku s 12 godina mlađom Laurom Gallacher, s kojom ima kći Mabel.

Kad se rastao od američke pjevačice Katy Perry (36), bojao da neće moći odoljeti ženama i da će svaku večer završiti u krevetu s drugom.

- Bio sam spreman na sve samo da prestanem razmišljati o seksu. Čak sam se htio zarediti, ali prijatelji su me odgovorili - rekao je Russell.

Još jedan poznati košarkaš koji tvrdi da je spavao s 2000 žena je Dennis Rodman (60), ali također je dodao kako većina 'postanu iste' nakon nekog vremena te da je siguran kako se barem 500 žena seksalo s njime samo za novac.

Navodno je bio u krevetu i s kraljicom popa Madonnom (63).

- Madonna me jednom nazvala iz New Yorka i rekla mi je da 'gori' i da odmah dođem. Ja sam u to vrijeme kockao u Las Vegasu. Nudila mi je 20 milijuna dolara ako zatrudni, točnije ako se dijete rodi. Poslala je avion po mene, otišao sam do njene kuće, obavio što sam morao i vratio se u Las Vegas nastaviti igrati - ispričao je Rodman u jednom radio intervjuu.

Glazbenik John Oates (73) iz rock dua Hall & Oates rekao je kako nije uspio pratiti brojke ljubavnica koje je odveo u krevet. Objasnio je kako je mnogima, posebno mladima danas teško shvatiti kakav su točno život vodili rock glazbenici tijekom '70-ih i '80-ih godina.

- Siguran sam da ih je bilo više od tisuću - izjavio je John u intervjuu prije dvije godine. Sada su takve avanture iza njega te sa suprugom Aimee živi u bračnom skladu od 1994. godine.

Još jedan pjevač koji je otvoreno pričao o broju svojih ljubavnica je frontmen Rolling Stonesa, Mick Jagger (78) žario je i palio na svojim mnogobrojnim koncertima i turama, a svi Stonesi priznali su da su se obožavateljice bacale na njih. Dok sam Jagger nije priznao s koliko je žena spavao, njegov biograf Christopher Andersen procjenjuje da taj broj premašuje 4000.

Legendarni rocker trenutačno je u vezi Melanie Hamrick (34), s kojom dijeli četverogodišnjeg sina.

Naravno, kad god se govori o velikim zavodnicima, ne može se izostaviti osnivača časopisa Playboy. Hugh Hefner je gotovo konstantno bio okružen sa svojim zečicama, a procjenjuje se da je spavao s više od 1000 žena, no ne zna točno jer nije to mogao pratiti.

- Najponosniji sam na to što sam promijenio stavove prema seksu. To što dragi ljudi sada mogu živjeti zajedno. To što sam skinuo stigmu s predbračnog seksa. To mi daje osjećaj zadovoljstva - izjavio je Hefner 1992. za New York Times.

Glumac Charlie Sheen (56), najpoznatiji po ulozi u seriji 'Dva i pol muškarca', veliki dio svojeg imidža izgradio je na slici sebe kao raskalašenog zavodnika. Priznao je kako je imao problema s ovisnošću o drogama, ali to navodno nije utjecalo na njegov performans u krevetu.

Prije dvije godine za New York Post rekao je spavao s više od 5000 žena te da obožava seks u troje. Isto tako je priznao da je nekada trošio i po 16.000 kuna dnevno na prostitutke.

- Svi oni koji su dolazili kod njega u vilu morali su potpisati ugovor o neotkrivanju podataka jer bi, u protivnom, slijedila tužba od 600 tisuća kuna. To se uglavnom odnosilo na prostitutke - rekla je Charliejeva bivša asistentica.

Bivši profesionalni hrvač Ric Flair (72) tvrdi da je spavao s dvostruko više žena nego Jagger. Iza Faira, osim brojnih ljubavnica, i četiri su propala braka. Ipak, od 2018. godine, kad se vjenčao s glumicom Wendy Barlow (61) kaže kako gleda samo nju.

- S koliko sam žena spavao? Ha, negdje oko 10.000 - otkrio je Flair prije nekoliko godina.

Među glazbenim legendama koje tvrde da su u krevet odveli 5000 djevojaka našao se i frontmen benda Kiss Gene Simmons (72). Njegov kolega, gitarist Ace Frehley (70) rekao je da Simmons 'ne bira' te da je spavao sa 'svime što hoda'.

- Znao sam da mi jednog dana nitko neće vjerovati jer nikad nisam bio neki ljepotan. Svaku curu sam fotografirao, zapisao imena i napravio arhivu - pohvalio se roker. Ipak, većinu je fotografija ritualno spalio na zahtjev svoje supruge.

Navodno je rekorder bio košarkaš Wilt Chamberlain, koji je 1991. godine u svojoj knjizi naveo da je spavao s više od 20.000 žena,

- Da, ne lažem. Spavao sam s 20.000 različitih žena. Uzmite u obzir da sam od svoje 15. godine imao više od jedne ljubavnice dnevno - napisao je.