Frontmen Rammsteina stiže u Zagreb. Organizator: 'Nosi 60 tona opreme! Bit će impresivno'

Till Lindemann (62), frontman grupe Rammstein, 10. prosinca stiže u Zagreb. Solo europsku turneju "Meine Welt " z apočeo je rasprodanim koncertom u Quarterback Immobilien Areni u Leipzigu.

- Ova produkcijski superiorna karavana u zagrebačku Arenu stići će kao jedno od najvećih stranih gostovanja u Hrvatskoj ove godine - kažu nam iz organizacije. "Mein Welt" turneja s 26 koncerata diljem Europe produkcija je izvanrednih razmjera, dodaju.

Više od 10.000 obožavatelja u Lepizigu slavilo je Lindemannov masivni, potpuno redizajnirani nastup, njegovu sirovu i beskompromisnu scensku pojavu te globalno poznatu koncertnu atmosferu. Sa svojim peteročlanim bendom Lindemann je isporučio svoj Neue Deutsche Härte zvuk kojeg je nosilo čak 160 zvučnika .

- Ova koncertna produkcija putuje Europom u osam kamiona i nosi impresivnih 60 tona oprem e koji pružaju nezaboravan spektakl u svakom gradu - kažu iz organizacije.

Niz koncerata europske turneje, poput primjerice onih u Leipzigu, Dresdenu, Dortmundu, Istanbulu i Münchenu već su rasprodani, a ograničen broj ulaznica još je dostupan za nekoliko gradova. Popis pjesama na turneji uključuje skladbe s reizdanja albuma "Zunge 2025" , među kojima je i novi singl "Prostitution" , koji je dosegao ušao visoko na top liste diljem kontinenta.

- Till Lindemann je majstor moćnog zvuka i impresivnog dizajna. Svojom iskonskom energijom uživo stvara epske doživljaje i duboke emocije. Upravo zbog toga ga mnogi obožavaju! Eksplozivan početak turneje u Leipzigu bio je senzacionalan start europske turneje. Želim zahvaliti Tillu, bendu i svima koji pridonose uspjehu ovih gigantskih nastupa - kaže Fred Handwerker, europski agent i direktor Handwerker Promotion e GmbH.

Cijena ulaznica za zagrebački koncert kreću se od 53 do 103 eura za lože, salone i "front of stage" stajanje.

Lindemann je najavio i svoje ekskluzivne open-air nastupe pod nazivom "Till Fest" za 2026. godinu: 3. i 4. srpnja 2026. održat će dva koncerta na otvorenom kod Völkerschlachtdenkmal spomenika u Leipzigu. To će biti njegovi jedini koncerti u Europi tijekom 2026., a dodatni izvođači bit će uskoro najavljeni.