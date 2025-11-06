Obavijesti

Show

Komentari 0
SPEKTAKL U ARENI

Frontmen Rammsteina stiže u Zagreb. Organizator: 'Nosi 60 tona opreme! Bit će impresivno'

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 2 min
Frontmen Rammsteina stiže u Zagreb. Organizator: 'Nosi 60 tona opreme! Bit će impresivno'
3
Foto: PROMO

Cijena ulaznica za zagrebački koncert kreću se od 53 do 103 eura za lože, salone i 'front of stage' stajanje...

Till Lindemann (62), frontman grupe Rammstein, 10. prosinca stiže u Zagreb. Solo europsku turneju "Meine Welt" započeo je rasprodanim koncertom u Quarterback Immobilien Areni u Leipzigu.

- Ova produkcijski superiorna karavana u zagrebačku Arenu stići će kao jedno od najvećih stranih gostovanja u Hrvatskoj ove godine - kažu nam iz organizacije. "Mein Welt" turneja s 26 koncerata diljem Europe produkcija je izvanrednih razmjera, dodaju.

NIJE ŠTEDIO Rammstein raspametio 60.000 ljudi u Beogradu: Evo kako je izgledao 'žestoki' spektakl
Rammstein raspametio 60.000 ljudi u Beogradu: Evo kako je izgledao 'žestoki' spektakl

Više od 10.000 obožavatelja u Lepizigu slavilo je Lindemannov masivni, potpuno redizajnirani nastup, njegovu sirovu i beskompromisnu scensku pojavu te globalno poznatu koncertnu atmosferu. Sa svojim peteročlanim bendom Lindemann je isporučio svoj Neue Deutsche Härte zvuk kojeg je nosilo čak 160 zvučnika.

- Ova koncertna produkcija putuje Europom u osam kamiona i nosi impresivnih 60 tona opreme koji pružaju nezaboravan spektakl u svakom gradu - kažu iz organizacije.

Foto: PROMO

Niz koncerata europske turneje, poput primjerice onih u Leipzigu, Dresdenu, Dortmundu, Istanbulu i Münchenu već su rasprodani, a ograničen broj ulaznica još je dostupan za nekoliko gradova. Popis pjesama na turneji uključuje skladbe s reizdanja albuma "Zunge 2025", među kojima je i novi singl "Prostitution", koji je dosegao ušao visoko na top liste diljem kontinenta.

- Till Lindemann je majstor moćnog zvuka i impresivnog dizajna. Svojom iskonskom energijom uživo stvara epske doživljaje i duboke emocije. Upravo zbog toga ga mnogi obožavaju! Eksplozivan početak turneje u Leipzigu bio je senzacionalan start europske turneje. Želim zahvaliti Tillu, bendu i svima koji pridonose uspjehu ovih gigantskih nastupa - kaže Fred Handwerker, europski agent i direktor Handwerker Promotion e GmbH.

Foto: PROMO

Cijena ulaznica za zagrebački koncert kreću se od 53 do 103 eura za lože, salone i "front of stage" stajanje. 

Lindemann je najavio i svoje ekskluzivne open-air nastupe pod nazivom "Till Fest" za 2026. godinu: 3. i 4. srpnja 2026. održat će dva koncerta na otvorenom kod Völkerschlachtdenkmal spomenika u Leipzigu. To će biti njegovi jedini koncerti u Europi tijekom 2026., a dodatni izvođači bit će uskoro najavljeni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu
TALENTIRANI VINKOVČANIN

Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu

Zbog ogromnog interesa za mladog hrvatskog glazbenika za kojeg se tek pročulo, uskoro će biti objavljeni i novi datumi koncerata u Beogradu
The Offspring stiže u Zagreb!
PUNK ROCK FEŠTA

The Offspring stiže u Zagreb!

Povratak u Zagreb događa se predugih 17 godina nakon posljednjeg koncerta u Tvornici kulture u rujnu 2009.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025