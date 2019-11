Fura novi imidž nakon prekida: 'Dobar si ti nama i s brkovima'

Sinoć je hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Slovačku 3-1 i tako izborila nastup na Euru. Na Rujevici su dečki pokazali zajedništvo, a ono što je dio ženske populacije primijetio bila je promjena imidža Brune Petkovića (25).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obrijao je bradu koja je bila njegov zaštitni znak, ali je ostavio brkove.

- Ma, dobar si ti i ovako. Brada nije bitno - bio je komentar pratitelja.

Iako je nogometaš nedavno prekinuo vezu s Teom Slavicom, koja ga je gotovo uvijek bodrila s tribina tijekom utakmica.

- Bruno Petković od sada slobodan dečko - otvoreno je priznala Tea.

Foto: Instagram

Na naš poziv kratko je rekla da ne želi ništa više komentirati. No dodatni 'dokaz' da nogometaš ne ljubi manekenku je to što je Tea, koja na svom Instagram profilu ima oko sedam tisuća pratitelja, sve fotografije s Brunom pobrisala, a ni on na svome profilu nema zajedničke fotografije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Očito to Petkovića nije previše dirnula da bi na terenu bio rastresen. Ušao je s maksimalnom koncentracijom i zakucao loptu u mrežu nakon čega je počelo slavlje diljem zemlje.

