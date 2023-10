Gabi spakirala kofere i otišla s Ivanove farme: 'Sebičan je...'

Ja idem, a vi uživajte. Ivana ne smatram za muškarca za kojeg se trebam boriti. Sebičan je i voli se uzdizati, misli za sebe da je Bog, rekla je Gabi u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

Farmer Ivan je Vesnu i Samantu poveo u dvorište na bazen, dok je Gabi pakirala svoje kofere za odlazak.

Foto: RTL

- Jako mi je žao što je do ovoga došlo. Ti si izašla noćas van - poručio je Ivan Gabi.

'Ona se bacila na izvolite'

Kandidatkinja se jedne večeri u showu družila s farmerovim prijateljem. Kad se usred noći vraćala kući, uhvatila ju je Vesna.

- Bila sam u šetnji, u razgledavanju - pravdala se Gabi Vesni.

Vesna je iskritizirala Gabi.

- Dečki koji su nam došli, to su bili Ivanovi prijatelji. On ih je pozvao nakon utakmice da se družimo. Jedan Ivanov kolega, njoj to godi, ona se bacila na izvolite, počeli su se tamo cmakati. Mislim, stvarno jako ružno - izjavila je i dodala kako Gabrijela nije rekla ni njima ni Ivanu kamo ide.

Foto: RTL

Suprotstavio joj se

Gabi ništa nije skrivala.

- Ivanov prijatelj i ja smo vodili ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće - priznala je.

Farmer joj se, pak, suprotstavio.

- Nisam ljubomoran, ali nije u redu. Ti si došla tu meni - rekao je.

Foto: RTL

Gabi je otkrila da joj je upravo farmer dao dopuštenje da ode s njegovim prijateljem, a sada sve poriče.

- Počeli smo pričati, zezati se i nakon toga smo otišli u kafić svi skupa. Nakon toga smo otišli k Ivanu doma i kako smo on i ja razgovarali i zbližili se, Ivan je nekoliko puta vikao na nas jer više nije bio u centru pozornosti - objasnila je.