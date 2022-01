Istituto Italiano di Cultura Zagabria - Talijanski institut za kulturu, Jazz u Močvari i Vrelo zvuka povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta organiziraju koncert Gabriele Coen Quinteta iz Italije u ponedjeljak 31. siječnja s početkom u 20 sati.

Skladatelj, saksofonist i klarinetist Gabriele Coen jedan je od najpoznatijih talijanskih jazz glazbenika, a svoj je rad posvetio spajanju jazza s klezmerom, tradicijskom židovskom glazbom koja potječe iz središnje i istočne Europe. Iako je Coen pohađao glazbene škole za klasičnu glazbu, a njegov otac Massimo je bio jedan od najcjenjenijih violinista svojeg vremena, Gabriele se u ranoj fazi svoje karijere okrenuo klezmeru i njegovom spajanju s jazzom. No, osim autorskog rada, Coen surađuje i s raznim drugim glazbenicima, među kojima je i Blixa Bargeld iz legendarnih Einstürzende Neubauten.

Upravo je s Blixom i Tehom Teardom, Gabriele prije pet godina već nastupao na koncertu prvo rasprodanom u Močvari, a zatim i u Pogonu Jedinstvo gdje je prebačen. Sada će s autorskim bendom donijeti zvuk kojeg nismo puno puta imali priliku slušati u Zagrebu.

Coenov autorski put je počeo krajem 90-ih godina prošlog stoljeća s grupom Klezroym s kojom je objavio pet studijskih albuma da bi potom djelovao pod svojim imenom kojem je dodavao sufikse vezane uz sastav grupe s kojom je tada svirao. Njegov rad je ubrzo prepoznao i legendarni John Zorn koji počinje surađivati s Coenom na nekim projektima. Zorn je u nekoliko navrata nastupao s Coenom, a za svoju izdavačku kuću Tzadik je objavio nekoliko Coenovih albuma u seriji 'Radical Jewish Culture'.

"Kombinirajući duboko znanje i iskreno poštivanje tradicije s briljantnim smislom za dramu i maštu, Gabriele Coen stvara neke od najuzbudljivijih, najmaštovitijih novih židovskih skladbi današnjice. Jako moderno, ali čvrsto ukorijenjeno u povijesti, Gabriele Coen Quintet svira sa strašću, integritetom i besprijekornim muziciranjem", rekao je John Zorn o sastavu koji nam dolazi u Močvaru, a kojeg je Coen osnovao 2005. pod imenom Gabriele Coen Jewish Experience da bi kasnije promijenio ime u jednostavni Gabriele Coen Quintet.

S ovim sastavom Coen je dodatno iskoračio u spajanje jazza s klezmerom, ali sada je u cijelu priču ubacio i elemente tradicijske glazbe iz drugih mediteranskih zemalja. Sve je kulminiralo albumom "Sephirot, Kabbalah In Music" o kojem sam Coen ovo govori:

"Ovaj magični i metafizički svijet inspirirao nas je za deset originalnih skladbi snažnog električnog zvuka koji spaja energiju i strast rocka s dubinom i sofisticiranošću jazza. Naš rad snažno je inspiriran Milesom Davisom i albumima "Bitches Brew" i "In a Silent Way", a da ne spominjemo Electric Masadu Johna Zorna i The Dreamers, koji su priznata referentna točka susreta između židovske glazbe i električnog jazza."

