Gađao natjecateljicu i pljunuo je pa odjenuo žensko donje rublje: 'Mamu ti je*em šugavu, ološu'

Gledatelji su zgroženi što Golubović umjesto u zatvoru sjedi u realityju. Smatraju kako nasilnicima nije mjesto na televiziji. Šuška se da je ovaj zločesti dečko bio dio Zemunskog klana

<p>Bivši robijaš <strong>Kristijan Golubović</strong> (50) i dalje pravi nered u srpskom showu 'Zadruga'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovaj put je došlo do kaosa tijekom raspodjele budžeta jer je natjecateljica <strong>Marija Kulić </strong>odlučila Kristijanov budžet dati ukućaninu <strong>Vladimiru Tomoviću</strong>. Golubović je zatim skočio na nju i gađao je novcem, a onda ju je pljunuo u lice, javljaju <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3551757/kristijan-gadjao-mariju-kulic-a-onda-je-pljunuo-u-lice-golubovic-besan-kao-ris-obezbedjenje-odmah-uletelo-u-kucu-video">srpski mediji</a>.</p><p>- Tomoviću dajem i Kristijanov budžet, jer je zaslužio kada me branio. Udario bi me Kristijan da me on nije obranio - rekla je Marija.</p><p>- Pu, je*em te, ne bih te udario, popišao bih te - rekao je Kristijan, a onda je pljunuo Mariju.</p><p>- Mamu ti je*em šugavu, ološu. Je*em te u usta smrdljiva, ti ćeš moju majku pljuvati - urlala je njezina kćer<strong> Miljana</strong>.</p><p>- Tebe ću pišati - nastavio je Kristijan.</p><p>- Vidjet ćeš što će te čekati - uzvratila je Marija.</p><p>Osiguranje je ušlo u kuću kako bi smirilo situaciju, a Vladimir je prišao Kristijanu i rekao mu da ne bi nikad uzeo taj novac.</p><p>No kriminalac se kasnije smirio te je zabavljao ostale ukućane. Odjenuo je izazovnu haljinu, a navukao je grudnjak i tange, piše<a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3551959/e-sad-smo-sve-videli-od-njega-kristijanova-sok-transformacija-navukao-brus-namestio-tange-a-onda-zaprepastio-ovom-pozom"> Kurir</a>.</p><p>Inače, gledatelji su zgroženi što Golubović umjesto u zatvoru sjedi u realityju. </p><p>Smatraju kako nasilnicima nije mjesto na televiziji. Šuška se da je ovaj zločesti dečko bio dio Zemunskog klana i da je jedan od rijetkih preživjelih.</p>