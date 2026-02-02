Gaf na dodjeli Grammyja: Cher je umjesto Kendricka Lamara prozvala pjevača koji je umro

Pjevačica Cher (72) greškom je prozvala Luthera Vandrossa na pozornicu umjesto Kendricka Lamara tijekom na dodjeli nagrada Grammy. Naime, trebala je najaviti dobitnika nagrade za Snimku godine na nedjeljnoj ceremoniji u Los Angelesu, no čini se da je potpuno zaboravila na svoj zadatak. Umjesto toga, počela je pričati o svojoj karijeri i u jednom trenutku pokušala napustiti pozornicu.

Domaćin večeri, Trevor Noah, brzo ju je zaustavio i zamolio da prije odlaska ipak uruči jednu od najiščekivanijih nagrada. Pjevačica se potom vratila za mikrofon kako bi dovršila najavu. Zastala je pa se okrenula se u stranu, priznajući da je mislila kako će se ime dobitnika pojaviti na teleprompteru.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Nakon što je otvorila omotnicu, entuzijastično je proglasila pobjednika - Luthera Vandrossa. Međutim, nagrada je zapravo bila namijenjena albumu Kendricka Lamara pod nazivom "Luther". Brzo se ispravila i povikala kako nagrada ipak ide Lamaru. Podsjetimo, Luther Vandross, osmerostruki dobitnik Grammyja koji je tijekom karijere imao čak 33 nominacije, preminuo je 2005. godine u dobi od 54 godine.

Obožavatelji su odmah na društvenim mrežama komentirali ovaj nespretni, ali simpatični trenutak.

​- Oh, ne, Kendrick Lamar - povikala je.

​- Cher je rekla da Grammy ide Lutheru Vandrossu. Nije bila tako daleko. Sviđa mi se kako ga je spomenula. Jako nedostaje - napisala je jedna osoba na X-u.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

​- Čekam memeove sa Cher... o moj bože, presmiješna je... - dodao je drugi korisnik.

​- To što je Cher izgovorila Luther Vandross je predivno. Nevjerojatno - primijetio je treći komentator.

​- Obožavam činjenicu da se Cher uzbuđeno vratila uručiti Grammy Lutheru Vandrossu - našalio se četvrti.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Još jedan obožavatelj se nadovezao:

​- 'I Grammy ide Lutheru Vandrossu.' Nikad se ne mijenjaj, Cher, nikad.

Foto: DANIEL COLE

Inače, Cher zna jako dobro kako funkcioniraju Grammyji. Inače, pjevačica je dobitnica nagrade za životno djelo, kao i Grammyja za svoj megahit 'Believe' iz 1998. godine. Njezina glazbena karijera započela je još šezdesetih godina prošlog stoljeća i traje više od šest desetljeća.