Gaf u 'Potjeri' na dan Flintove smrti: Koliko bend ima članova

U britanskoj verziji showa Potjera pojavilo se pitanje vezano za Prodigy koje je razbjesnilo fanove benda. Naime, na sam dan smrti frontmana Keitha Flinta, kandidatkinja Potjere dobila je pitanje 'Koji bend ima najmanje članova?', a kao odgovor su joj ponudili bendove The Prodigy, Pretenders i The Proclaimers.

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

Gledatelji su pitanje u natjecateljskom showu odmah proglasili izrazito uvredljivim, a svoje su neslaganje izrazili na društvenim mrežama.

- Mislim da je jasno da Prodigy sad ima samo dva člana - napisao je jedan obožavatelj.

Iz Potjere navode kako je epizoda snimljena unaprijed i kako produkcija nije mogla znati da će se prikazati točno na dan Flintove smrti. Flintovim obožavateljima to objašnjenje nije bilo dovoljno dobro i smatraju da su u produkciji trebali biti malo obazriviji.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

- Prerano je za ovakva pitanja - napisali su na društvenim mrežama ljutiti obožavatelji nedavno preminule glazbene zvijezde.

Britanski sastav karakterističnog elektroničkog zvuka, odnosno trojac Keith Flint, Liam Howlett i Maxim, glazbeni su put započeli 90-ih. Izdali su četiri albuma, dvije kompilacije i 19 singlova, a neki od njihovih najboljih uradaka su 'Firestarter', 'Breathe', 'Out of Space', 'Smack My Bitch Up' i 'Voodoo People'.

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

Grupa je posebno poznata po nastupima uživo, a nekoliko puta nastupali su u Hrvatskoj. Prvi koncert imali su 2005. u Domu sportova, a tri godine poslije opet su gostovali u Zagrebu. U Umagu na 'Exit festivalu' nastupali su 2016. i 2017. godine.

[video: 1204808 / Nepoznati detalji karijere pjevača grupe Prodigy: Keith Flint imao je svoj pub i 'kažnjavao' one koji su se šalili na račun 'Firestartera']

Keith je postao ikona britanske glazbene scene energetičnim nastupima, neobičnim frizurama i mnoštvom tetovaža. Od 2006. je bio u braku s japanskom DJ-icom Mayumi Kai.