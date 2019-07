GaGa i Bradley ponovno skupa, glume u 'Čuvarima galaksije 3'

Lady GaGa (33) i Bradley Cooper (44) imali su glavne uloge u filmu 'Zvijezda je rođena', a izvor koji je s njima blizak otkrio je kako će se ponovno naći skupa na filmskom platnu, piše HoolywoodLife. Radi o nastavku Marvelovog filma 'Čuvari galaksije 3'.

Fanovi na društvenim mrežama oduševljeni su tom viješću jer dugo priželjkivali da pjevačica i glumac ponovno 'završe skupa'.

- Kemija na setu prošlog filma je bila bolesno jaka. Tad je imao i curu. Sad možemo svašta očekivati - komentirali su neki, dok su se drugi čak i naljutili zašto se GaGu i Bradleyja gura tamo gdje im nije mjesto.

- On je glumac. OK, to razumijem. Ali GaGa nije baš oduševila glumom nego pjevanjem. Nek' se i dalje time bavi. Previše ih ima.

Za novi nastavak Marvelovog filma objavljena su samo neka imena glumačke postave, ali priča se da će Bradley opet utjeloviti ulogu Rocket Racoona, dok će Lady GaGa biti njegova odabranica Lylla.

- Njihovu su likovi animirani, ali to je svejedno dosta uzbudljivo. Vrlo je vjerojatno da će se to i ostvariti - rekao je izvor.

Neki su u tome vidjeli priliku da od GaGe i Coopera još jednom 'užicaju' izvedbu pjesme 'Shallow' iz filma u kojem su zajedno glumili. Ipak, izvor je ispričao kako se to vjerojatno neće dogoditi.

- Ne očekujte od njih da će nastaviti izvoditi pjesme iz prethodnog filma. Oni znaju da je taj film bio veliki trenutak i vrlo poseban i nikad neće zaboraviti izvedbe, posebice onu na Oscarima. Ali ne namjeravaju je opet izvoditi jer ne žele uništiti povijest koju su s njom do sad stvorili - pojašnjava.

