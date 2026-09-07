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NASLJEDNIK DANIELA CRAIGA

Gary Oldman tvrdi da je izabran glumac za novog Jamesa Bonda

Piše HINA,
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Gary Oldman tvrdi da je izabran glumac za novog Jamesa Bonda
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Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
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Gary Oldman navija za svog kolegu, škotskog glumca Jacka Lowdena. Glumac tvrdi kako je novi James Bond već odabran, samo se čeka objava njegova imena

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Gary Oldman je u intervjuu za kanadski 'Global' kazao kako misli da je već pala odluka o tomu tko će utjeloviti novoga Jamesa Bonda, premda ime izabranog glumca još uvijek nije službeno objavljeno. U razgovoru je slavni glumac zdušno podržao svojega kolegu, škotskog glumca Jacka Lowdena iz hit serije 'Slow Horses' u ulozi sljedećega tajnog agenta 007. 

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- Govorka se da je u užem izboru. Saznat ćemo uskoro, zar ne? Jer su ga odabrali. Donijeli su odluku, ali je još nisu objavili. Dakle, držim fige za Jacka - kazao je Oldman komentiravši glasine o užem izboru glumca.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iz Oldmanovih izjava nije jasno smatra li da je Lowden već izabran za ulogu novog Bonda, što znači da je produkcija napokon dovršila selekciju ili smatra da je Amazon MGM Studios odabrao glumca koji bi mogao utjeloviti tajnog agenta Iana Fleminga i u toj ulozi zamijeniti dosadašnjeg agenta 007, Daniela Craiga. 

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Deadline je tijekom ljeta izvijestio da će se audicije za ulogu najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu održati u kolovozu. Producenti Amy Pascal i David Heyman, kao i redatelj Denis Villeneuve obavijestili o onima koji su ušli u uži izbor.

Tada je Deadline pisao da Harris Dickinson, Callum Turner i Jacob Elordi odgovaraju profilu Bonda kakav na umu imaju u Amazon MGM Studios. Oldman i škotski glumac Jack Lowden godinama glume špijune u popularnoj seriji 'Slow Horses' koja se prikazuje na Apple TV+. Lowden igra lik Rivera Cartwrighta.

Venice, 80th Venice Film Festival 2023, Evening 6. Red Carpet Diva and Woman.
Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

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